Ndefe jako Kamara? Lidi si asi museli vybít frustraci, mrzelo Smetanu bučení na jeho hráče

Zatímco však po čtvrtečním utkání Evropské ligy Rangers kvůli tomu nařkli dětské návštěvníky s jejich doprovodem z rasismu, pod Ještědem bylo něco podobného nemyslitelné.

„Lidi si asi museli vybít frustraci. Je mi to líto a je to škoda. Myslím, že se to tentokrát ani nehodilo, ale frustraci lidí chápu," pověděl kouč Ostravy Ondřej Smetana.

Co se stalo? Liberecké rozohnilo vyloučení Christa Tiéhiho ve 38. minutě za faul právě na Ndefeho. Tiéhi mu v souboji přišlápnul kotník. Hlavní arbitr Jan Machálek sice původně neodpískal ani faul, ale po zásahu VAR a zhlédnutí videozáznamu sáhl rovnou pro červenou kartu.

Nutno podotknout, že Tiéhi už žlutou měl a bylo chybou, že ho sudí nenapomenul za faul i podruhé, nicméně videorozhodčí v případě žlutých karet do hry vstupovat nemůže, řeší jen červené...

Domácí lavička protestovala

Proti verdiktu proto domácí lavička vehementně protestovala. „Šel proti noze, ale Ndefe si dal míč dlouhý, šel tam pod něj skluzem. On se ho nohou možná trochu dotknul, ale určitě na něj nedošlápnul. Ta intenzita, o které se pořád mluví, tam prakticky nebyla žádná. A určitě když rozhodčí ani nepísknul v ten moment faul, tak z toho přece potom nemůže udělat rovnou červenou kartu!" rozčiloval se liberecký kouč Luboš Kozel.

„Máme technologii, že si situace můžeme přihrát okamžitě, abychom viděli, kde děláme chyby, kde hoříme nebo kde můžeme soupeře překonat, takže jsme to viděli. A kluci mi říkali, že to bylo minimálně na žlutou kartu bylo. Když jsem Ndefeho viděl o poločase, byl pokopaný. Nechci to hodnotit, ale minimálně žlutá karta to byla," pověděl Smetana.

Ndefe se pak každopádně stal terčem pískotu při každém svém kontaktu s míčem, což umocnila i situace ze 49. minuty, kdy zveličil faul Matouška, který za zatahání za dres dostal žlutou kartu.

„Mrzí mě to, Gigli je super kluk, extrémně pracovitý a hodný. On není hráčem, který by na tréninku nebo v zápase simuloval nebo něco přihrával. Je to pracant a dříč," uzavřel Smetana. Ostrava vyhrála pod Ještědem poprvé od roku 2010.