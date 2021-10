Čtyři červené karty? Ať si každý odpoví sám, kdo se ve fotbale pohybuje, řekl liberecký Chaluš

Z deseti zápasů Liberec nedohrál v plném počtu hned čtyři. Naposledy se ze hřiště předčasně poroučel Christ Tiéhi, jenž viděl červenou kartu za faul na Ndefeho v souboji s Ostravou. Oslabení Severočeši padli 0:2. „Bohužel se opět opakovalo, že jsme šli do deseti. Pak už to bylo těžké. I když si myslím, že jsme na hřišti nechali všechno a ani v deseti jsme nebyli horším soupeřem," litoval domácí porážky stoper Matěj Chaluš.

Bylo vyloučení Tiéhiho rozhodujícím faktorem?

Asi ano. Mrzí nás to. A musíme to brát i tak, že jsme oslabení do dalšího zápasu, protože Christ dostal rovnou červenou. Takže bůh ví, co dostane za trest. Jestli si zase vymyslí, že bude chybět tři zápasy... (třízápasovou stopku dostal v 6. kole za červenou Koscelník, pozn. red.) Bylo by pro nás těžké, když by byl takhle důležitý hráč distancovaný na tři zápasy.

Překvapilo vás, že byl vyloučený až po zásahu VAR?

Přiznám se, že jsem ten zákrok neviděl. Otočil jsem se, protože jsem sledoval hru, která plynula. Ani jsme si moc nevšímali toho, že tam zůstal jejich hráč ležet. Těžko říct, jestli to bylo rovnou na červenou kartu, ať se na mě nikdo nezlobí. Ale neviděl jsem to, takže hodnotit nebudu. Spíš předchozí žlutá karta byla hodně přísná. Je hodně diskutabilní, jestli to vůbec byl faul a dát za takový první zákrok hned žlutou...

Liberec nedohrál z deseti kol v plném počtu hned čtyři utkání. Čemu to přisuzujete a jak velký problém to je?

Velký! Vždy červená karta rozhodne. Vyjma zápasu se Spartou, kdy jsme 0:1 prohrávali a Sparta ukázala velkou kvalitu. Ale jinak nás vždy stála body. A čemu to přisuzovat? S Hradcem dostal Havelka červenou kartu zaslouženě, ale dál to komentovat nechci. Myslím, že každý si na to odpoví sám, kdo se ve fotbale pohybuje.

Jak velkou ranou je prohra po vítězném derby s Jabloncem?

Rána to je. Tři zápasy jsme neprohráli a věřili jsme, že půjdeme nahoru. Ale jsem přesvědčený, že nás tahle prohra nezlomí. Naopak jsme si ukázali, že jsme tým a dokážeme hrát důstojně a vyrovnaně i v deseti. Myslím, že na naší cestě nás porážka nerozhodí. Budeme makat dál, herní projev a výsledky budou zápas od zápasu lepší a věřím, že se vrátíme tam, kam patříme.

Proti Ostravě poprvé nastoupil v dresu Liberce Miroslav Stoch. Věříte, že bude velkou posilou?

O tom u nás nikdo nepochybuje. Od prvního tréninku nás utvrzuje v tom, že fotbalista je kvalitní. Když se podíváte na jeho kariéru, je to excelentní hráč. Můžeme být rádi, že v naší lize vůbec takový fotbalista je, natož ještě u nás v Liberci. Jsem přesvědčený, že nám určitě pomůže. Hned jak nastoupil, bylo vidět, jakou kvalitu má.