RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Vrba ukázal třídu, Sparta otevřela mistrovskou tajenku! Favoritem je dál Slavia

Ligová neporazitelnost Slavie skončila a po pěti a půl letech se po derby S slaví na Letné. Slavia prohrála se Spartou a nebodovala po rekordních 54 zápasech. To je úctyhodné číslo a jen tak se asi nikomu nepovede tohle napodobit. Sešívaní jsou pro mě i tak dál největším favoritem na mistrovský titul, ale Sparta se znovu přihlásila vážně do hry a nikdo by neměl zapomínat ani na Plzeň, která sice vyhrála jen 2:1, ale uhrála si svoje, má další vítězství, celkově deváté a vede před nadcházející reprezentační přestávkou ligovou tabulku.

"Nejsledovanější zápas kola se hrál na Letné. Potvrdilo se, že velký problém Slavie bude střed obrany, a to ne herní, ale personální. Navíc brzy viděl červenou kartou Ousou, který musel zatáhnout za brzdu a Slavia musela improvizovat. I Petrem Ševčíkem, což si nejspíš i on sám dokázal těžko někdy představit. Otázkou je, zda Ousou zákrok musel udělat, Slavia by sice třeba po té akci prohrávala, ale být v jedenácti proti jedenácti, dávalo by to prostor se zápasem ještě něco udělat. Času bylo dost.

Je třeba také přiznat, že červenou kartu mohli klidně dostat na druhé straně David Pavelka nebo Bořek Dočkal. Rozhodčí Berka vysvětlil a myslím, že správně, proč se rozhodl tak neučinit. Slavia se pak v deseti už nedostala do tlaku, který by vedl alespoň k vyrovnání. Sparta situace využila a nakonec zaslouženě vybojovala velice důležité vítězství.

Slavia jinak v lize zvládá zápasy s přehledem. Teď ale měla problém. Prohrála utkání Konferenční ligy na Feyenoordu, kde to vzal na sebe ohledně sestavy i trenér Trpišovský. Při vývoji v derby pak lze pochopit, že byli slávisté i podráždění. Nejsou zvyklí na to, že by prohráli dva duely v řadě. To se jim pořádně dlouho nestalo. Možná se projevuje i to, že řada jejich reprezentantů si po minulé sezoně neodpočinula a dalo se čekat, že nějaká krize přijde. I když krize, Slavia prohrála dva zápasy za sebou, v lize nebodovala poprvé po 54 utkáních, takže určitě je pro mě dál největším favoritem na titul.

V Edenu jsou ohledně marodů asi rádi, že přichází reprezentační pauza a někdo z obránců by se pak mohl třeba vrátit do hry. Na druhou stranu, řada fotbalistů bude v národním týmu, takže si zase moc neodpočinou... Taky je třeba vidět, že Slavia derby rozehrála aktivně, měla šance a kdyby dala gól, asi by to vypadalo jinak. Chtěla zápas rychle rozhodnout, což se jí ale nepovedlo a Sparta se tak po porážce v Plzni znovu hlásí do boje o titul.

Řekl bych, že právě to, jak Sparta vyhořela v Plzni nakonec Vrbův tým změnilo. Od té doby sázejí Letenští více na defenzivu. Nedostala v Evropské lize gól na Bröndby, skvěle vzadu zvládla i utkání s Rangers a teď neinkasovala ani v derby se Slavií. Jasně, dvě branky dostala ve Zlíně, ale tam měla zápas pod kontrolou. Ukazuje se tady velikost trenéra Pavla Vrby, o němž je známo, že je raději, když jeho tým soupeře přestřílí a klidně vyhraje 5:3. Vycítil, že je třeba změny a založil hru na poctivé defenzivě s rychlým přechodem do útoku, ve kterém vynikají skvěle hrající křídla Pešek s Haraslínem. Ve Spartě jsou výsledky na prvním místě a on tím tahem ukázal svoji velikost. Odměnou mu je, že tým dělá výsledky.

Když jsme u letenské defenzivy, musím říct, že nejvíce se mi líbí, když spolu hrají ve stoperské dvojici Čelůstka s Hanckem. Ale ten musel kvůli absencím v sestavě na levého beka. Na stopera naskočil po dlouhém zranění Panák, v derby se mi ze začátku zdál trochu nejistý, což je ale pochopitelné, dlouhá pauza a ne tolik zkušeností, je znát. Stále v něm ale vidím obrovský potenciál a moc mu fandím. Sám jsem zvědavý, zda do toho bude trenér Vrba postupem času nějak sahat, když se takhle daří.

Hodně se čekalo, jak budou v derby vidět talenti. Hložek na straně Sparty a Samek ve Slavii. Hložek není v úplně optimální formě a možná se na něm také podepisuje, jako u řady slávistických reprezentantů, ten nabitý program a minimum volna. Samek je sice talent, ale na Letné nebyl tolik viditelný, každopádně obrovský respekt s jakým klidem a přehledem hraje v jeho věku.

Mluví se také o nasazení Plavšiče. Já jsem ho trochu čekal v základní sestavě. Trenér Trpišovský ho nasadil jako náhradníka, byl to zajímavý tah, snaha s derby něco udělat. A že na něj fandové pískali? Myslím, že to nebylo tak hrozný. Navíc on je cizinec, takže to všechno nějak moc neřešil. To spíš musí v hlavě hlodat brankáři Mandousovi, jak to, že se mu nedaří udržet čisté konto, když před ním Kolář posbíral spoustu nul... Určitě ho to hodně štve, což bylo vidět i v utkání s Hradcem minulý týden, kdy o čisté konto přišel v závěrečných minutách.

Na prvním místě tabulky je Plzeň. Nehraje žádné parádní zápasy, ale co potřebuje, to si uhraje. Čekal jsem, že Zlín může smáznout. Místo toho přišla už skoro klasika a výhra 2:1. Plzeň nemá poháry a směrem k lize se s ní musí počítat. Stát se může cokoliv, na každý tým přijde i slabší období.

V první pětce mají své místo i Slovácko a Ostrava. Oba týmy vyhrály, a i když bude liga včetně nadstavby ještě dlouhá, našlápnuto mají oba hodně slušně, aby proháněli tuto první trojici a zamíchali kartami.

Každopádně ať derby dopadlo jakkoliv a jaký to byl fotbal, já jsem si užil krásnou atmosféru plného stadionu po které všichni toužíme... Věřím, že fanoušci začnou chodit na všech stadionech a i tak pomohou posunout českou ligu zase o kousek dál...