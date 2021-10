Trpišovský věští řežbu! Čert vem série, horší je porážka v derby a vývoj ligy

Naše série nic neznamenají, je mi to jedno, říká po prohře v derby Jindřich Trpišovský

Odložený duel s Olomoucí zbývá červenobílým k dobru, pořád mají ligu výborně rozehranou. Přesto je mrzí konec historické série 54 zápasů bez prohry, stejně jako přetržení šňůry čtrnácti derby bez porážky.

„Pro mě série nic neznamenají. Ztratili jsme tři body, prohráli zápas, který se počítá do tabulky. Žádné série vám do tabulky body nepřidají. Jediné, co se ve fotbale počítá, jsou body, vítězství a zvládnuté zápasy," odmítá sentiment trenér Trpišovský.

Důležitá je pro něj jediná věc. Že sešívaní ztratili tři body a jejich konkurent v tabulce má o tři navíc.

„Koukám na věci, které můžeme ovlivnit. Uzdravit hráče, sladit tým a zapracovat na nějakých věcech. To je jediné, na co se musíme soustředit. Jsme v trochu jiné situaci, než jsme byli před sezonou. Počítali jsme s určitým složením v defenzivě, které teď není," poukazuje na kalvárii zraněných stoperů.

Narazí na větší odpor konkurentů

Realizačnímu týmu tak každý den přibyla práce. I mužstvu. „Pro kluky to není jednoduché, protože trávíme spoustu času na videu, pitváme se v situacích, které tolik v loňské sezoně nebyly. Že skončily série, mi je teď jedno. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme prohráli zápas, prohráli jsme 300. derby. Není podstatné, jestli to souvisí s nějakou sérií," ujišťuje Trpišovský.

Naplňuje se jeho tušení, že obhájci titulu narazí na větší odpor konkurentů než dřív. Vede Plzeň, slávisté jsou za Spartou třetí se stejným bodovým ziskem jako Baník a Slovácko.

„Bude to boj, už před sezonou jsem říkal, že letos bude špička hodně vyrovnaná. Plzeň má nesmírně zkušený a kvalitní tým s dobrým trenérem, musí se s nimi jednoznačně počítat, což dokazují," varuje před Bílkovou armádou.

Trpišovský věští řežbu se vším všudy. „Bude to boj o každý bod a ztrátu v tabulce, budou rozhodovat vzájemné zápasy, nebude to odtržené jako loni. Pro lidi a ligu jen dobře. My musíme makat, budovat a uzdravit nebo dotrénovat některé hráče. Fotbal je náročný, potřebujeme se dát dohromady a být připravení na všechny zápasy, žádný není jednoduché zvládnout," poukazuje kouč Slavie.