Olomouc a Baník na úvod? Nesnadné, o to více se těším, řekl nový kouč Karviné

Stejně jako tehdy přebírá 64letý Páník poslední tým po předchozím působení ve Zlíně. Na jaře 2018 se do Baníku stěhoval deset dní poté, co byl odvolán od týmu Zlína, tentokrát měl času na odpočinek mnohem více. Ve Zlíně skončil Páník i jeho asistent Jan Somberg v květnu.

„Je fajn si trochu odpočinout a sledovat fotbal zpovzdálí, vyhodnotit si to, trochu se povzdělávat a dobít baterky. To vše proběhlo a věřím, že máme s mým asistentem energii na to, abychom dokázali s týmem Karviné pohnout," uvedl Páník.

Do Karviné, kde nahradí Jozefa Webera, se stěhuje s dlouholetým spolupracovníkem Janem Sombergem. „Byla to jedna z mých podmínek. Ono je to v této době hodně těžké. Máte svůj pohled na fotbal a když někam přijdete a nikoho tam nemáte... Italští trenéři, když jdou trénovat do Ruska, tak si sebou berou čtrnáct lidí. Asistenty, doktory, prostě celý realizační tým," vysvětloval Páník.

Úvodní trénink s týmem absolvoval v pátek dopoledne. První ostrý zápas čeká Karvinou pod novým vedením za necelé dva týdny, v neděli 17. října v Olomouci. „Není to lehký úvod – Olomouc a pak doma Baník, ale o to více se na to těším. V obou klubech jsem působil. A věřím, že na derby s Baníkem bude plný stadion," pousmál se Páník.

„Do té doby budeme mít čas hráče více poznat a co nejlépe je připravit. I zdravotně, protože někteří kluci teď projdou i očkováním a tak dále, takže nemají doporučenou zátěž. Sobota bude spíše tréninkově individuální, od pondělí začneme trénovat naplno a snad v co největším počtu," uvedl nový karvinský kouč.

Zleva Antonín Křapka z Karviné a Mick Van Buren z Českých Budějovic

Václav Pancer, ČTK

Velký úkol nové trenérské dvojice bude tým zvednout i psychicky. „Ono to tak je vždycky. Když nejsou výsledky a nějakým způsobem to nefunguje, odnese to trenér, protože dvacet hráčů nevyměníte. Taky jsem to zažil. Na kluky to po tom nešťastném zápase s Mladou Boleslaví popadalo a potřebují si od sebe odpočinout a získat zase chuť do práce. Věřím, že mužstvo probudíme," řekl Páník.

Klíčové bude, zda národnostně různorodý tým bude držet pospolu (v Karviné aktuálně působí hráči osmi národností - pozn. aut.). Jozef Weber přiznal, že se mu tým dohromady úplně dát nepodařilo. „Je jasné, že tohle je zásadní," souhlasil se svým předchůdcem u týmu Páník. „Tohle je úděl mužstev, která jsou daleko od Prahy, kam se stahují ti nejlepší hráči. Dobré hráče většinou zkoupí nejlepší mančafty a vy se musíte poohlédnout jinam," soudil Páník.

„Věřím, že správná cesta je najít lidi, kteří s tím dovedou pracovat. Na kluky jsem apeloval, že v první řadě se musejí respektovat mezi sebou. Když se to povede, tak se vám to na hřišti vrátí a to, že máte tolik různých hráčů se mění na bonus. Je to ale daleko těžší práce," přemítal zkušený kouč, který v minulosti sbíral trenérské dovednosti i v jižní Americe.