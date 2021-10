Rangers dostal k narozeninám, derby jako přídavek. Dočkal se hlásí do bitvy o titul

Podle původních prognóz měl být zpátky již po první reprezentační přestávce, nakonec však chyběl na trávníku téměř dva měsíce. Letenský kapitán se po zranění kolena konečně vrací do akce. „Věřím, že po pauze už budu schopný nastupovat do zápasů od začátku,“ avizuje sparťanský záložník Bořek Dočkal. Poslechněte si v přiloženém videu.

Začátkem srpna musel zkušený záložník Letenských ve 3. ligovém kole odstoupit z duelu s Karvinou. Ačkoliv na lavičce byl už třeba v Kodani proti Bröndby, jeho návrat se stále odkládal.

Stál ovšem za to. Poslední zářijový den přesně na své 33. narozeniny stihl závěr vítězného duelu s Glasgow Rangers. Tři dny poté pak zasáhl také do derby se Slavií, kterou Sparta poprvé od září 2016 zase porazila.

„Z osobního hlediska nechci až tolik hodnotit. Pro Spartu to byl důležitý týden. Zvládli jsme dva těžké zápasy, nedostali ani jeden gól, což bylo důležité. Co se týká mě, doufal jsem, že návrat do hry bude rychlejší," líčí Bořek Dočkal.

„Když jsem si pak říkal, že už bych se mohl zapojit i do zápasu, tak čím blíže byl, tím víc jsem tlačil, abych byl k dispozici. Ale prostě to nešlo. Chtělo to čas. V tomhle ohledu mi hodně pomáhá i současná reprezentační pauza, že se mohu dotrénovat," těší se na návrat do sestavy.

Úleva po dlouhé době

Dočkal byl v březnu 2016 na hřišti, když Sparta v derby naposledy porazila Slavii. Později stihl angažmá v Číně a Americe, v únoru 2019 se na Letnou vrátil. Až teď v pondělí si však zase mohl dojít se sparťanskou delegací na radnici k primátorovi vyzvednout klíč pro vládce Prahy.

„Byla úleva po dlouhé době vyhrát derby. Z různých úhlů to pro nás bylo klíčové utkání. Jde především o to, jak nám psychicky pomůže v dalších zápasech, jak jsme si polepšili v tabulce a také, že jsme vzali body našemu největšímu konkurentovi. Ceníme si, že po letech se to opět povedlo," poukazuje kapitán.

Věří, že vítězné derby týmu hodně zvedne sebevědomí do dalších zápasů. „V naší hře jsem viděl rezervy, neukazovali jsme naplno kvalitu, kterou reálně máme. Pak jde hlavně o sebevědomí, které získáváte zvládnutím těžkých zápasů, jako byly ty s Rangers a Slavií."

Ať kluci dostávají pozvánky

Dočkal byl ještě nedávno kapitánem reprezentace, která se v poslední době opírala o sešívané. Proti Walesu teď ale poprvé po třech letech nebyl po sérii omluvenek v základní sestavě žádný slávista, naopak sparťané se tam ocitli v přesile.

„Velkou roli hraje zdravotní stav slávistů, mají teď dost absencí. Nemyslím si, že by po jednom prohraném derby pro ně najednou nebylo místo. Koukám na to spíš tak, že si přeji, aby co nejvíc kluků ze Sparty dostávalo pozvánku," zdůrazňuje zkušený internacionál.

„Ono se to v takových periodách kolem reprezentace točí. Jednou byla osa z Plzeňáků, poté sparťanů, a teď byla éra slávistů. Nevím, jestli jejich úbytek naznačuje, že se to opět mění. Ale přeju si, aby tam jezdilo co nejvíce kluků ze Sparty."

Jenže návrat ke klubovým povinnostem mužstvu po první pauze vůbec nevyšel a je otázkou, jak ho zvládne nyní.

„Snad v pohodě. Sraz skončil dřív, nebude to tolik hektické. Navíc hrajeme až v neděli, takže se zase trochu uklidníme a my, co jsme měli nějaké šrámy, máme prostor na doléčení," věří Dočkal před duelem s Pardubicemi.