Jen Slavii Kozel ještě neporazil. I s patnácti zraněnými postaví mužstvo schopné ligu vyhrát, tvrdí o sešívaných

Za sešívané Kozel dlouho hrál, v roce 1996 s nimi slavil mistrovský titul, cítí stále zvýšenou motivaci? „Kvůli tomu ne. Proti Slavii jsem hrál už x-krát. Samozřejmě je to klub, ve kterém jsem dlouho působil a můžu o sobě asi říct, že jsem slávista. Ale taky můžu říct, že Slavia je jediný tým, který jsem ještě jako trenér neporazil. To je motivace! Samozřejmě s veškerým respektem k soupeři, protože vím, jakou mají výkonnost a čeho v poslední době dosáhli," řekl Kozel před bitvou v rámci 11. kola.

A vůbec poprvé zavítá do Edenu pracovně v lize od léta 2016, kdy se málem stal koučem sešívaných po Dušanu Uhrinovi mladším. Jednání však tehdy krachla, neboť na veřejnost se dostala výše jeho budoucího platu a Kozel nabídku sešívaných odmítl. Místo něj pak v Edenu angažovali současného kouče reprezentace Jaroslava Šilhavého.

„Už je to strašně dlouhá doba a nezabývám se tím. Dívám se jen na Slovan. Děláme vše proto, abychom získávali body a zlepšovali hru a posouvali se nahoru. Tohle bude atypický zápas z toho pohledu, že hrajeme u favorita. Ale určitě tam nepojedeme odevzdaní. Snažíme se na zápas co nejlépe připravit," pověděl 50letý kouč.

Velká mužstva třikrát za sebou neprohrávají

Jak současnou Slavii vnímá? „Poslední dvě utkání sice prohrála, ale o to těžší to pro nás může být. Velká mužstva třikrát za sebou neprohrávají. Ovšem na druhou stranu úplně vyladění nejsou. Mají plno hráčů zraněných nebo polo zraněných. Mají však kádr, že i když budou mít patnáct hráčů zraněných, pořád postaví mužstvo, které je tady schopné ligu vyhrát," řekl o úřadujícím mistrovi.

Pro bitvu s favoritem může počítat s Janem Matouškem, který hostuje U Nisy právě z Edenu, nenastoupí však Júsuf Hilál. „Jsem nesmírně rád, že můžu hrát. Už minulý rok jsem o tom mluvil. Pro hráče je to motivace a jsem rád, že to zase takhle dopadlo. Pro hráče je nejvíc ukázat se proti týmu svými, odkud hostuje," kvitoval Jan Matoušek dohodu mezi oběma kluby, podle které může nastoupit stoper Taras Kačaraba a na druhé straně recipročně právě Matoušek.

„Těším se na to a stejně by se na utkání měli těšit i hráči. Je to svátek. Budeme se snažit k atmosféře přispět výkonem, který bude na hranici našich možností. A zápas ukáže, na co to bude stačit," uzavřel Kozel.