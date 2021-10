Teď se nám zase bude lépe dýchat, ulevil si po výhře nad Karvinou olomoucký Růsek

Jaká byla cesta ke kýženému vítězství?

Měli jsme to straně složité. Chtěli jsme si pohlídat začátek a vstoupit do zápasu aktivně, což se nám povedlo. Byli jsme za to odměněni gólem. Pak však náš tlak opadl. Nechci říct, že jsme se strachovali o výsledek, ale nebylo to už ono. Uklidnila nás až penalta, kterou Pablo Gonzalez proměnil a my tak zvýšili na 2:0.

Při vaší trefě to vypadalo, že jste míč do sítě uklízel na jistotu...

Bavil jsem se s Tomášem Zahradníčkem, který mi přihrával. Dával to prý před bránu naslepo. Říkal, že před ním stálo moc hráčů soupeře. Nevěděl, co s tím, tak to tam jen nastřelil, vyplavalo to na mě, já se snažil jen nastavit placírku a naštěstí to do brány zapadlo.

Druhou velkou šanci jste měl ve druhé půli po přihrávce Martina Hály?

Chtěl jsem to umístit na zadní tyč, co nejdál od gólmana, aby na to nedosáhl. Přehnal jsem to však. Strašně mě to štve. Byla to chyba.

V průběhu zápasu jste zkazili spoustu přihrávek. V čem byl problém?

Čtyři zápasy jsme nevyhráli a cítili jsme na sobě tlak. Nevěřili jsme si a z toho to pramenilo.

Po zisku tří bodů jste si asi všichni ulevili? Zvláště když příště hrajete v Liberci, poté vás čeká dohrávka v Praze se Slavií a pak doma Slovácko.

Určitě. Po celou reprezentační pauzu jsme si říkali, že s Karvinou to pro nás bude nesmírně důležitý duel. Teď se nám bude lépe dýchat a doufám, že z těch tří utkání toho vytěžíme dost.

Radost olomouckých hráčů z prvního gólu.

Luděk Peřina, ČTK

Tentokrát jste nenastoupil na hrotu útoku, ale pod ním. Jak jste se tam cítil?

Dobře. Můj výkon nebyl ideální, také jsem několik přihrávek zkazil, ale celkem to šlo. Pavel Zifčák vyhrával hodně soubojů a já to pod ním sbíral. Některé věci byly dobré, jiné špatné.

Jak se vám v Olomouci, kam jste přišel před sezonou z Brna, zatím líbí?

Moc. Odvíjí se to od výkonů a doufám, že to půjde dál postupně nahoru. Ty první zápasy z mé strany nebyly úplně ono, ale věřím, že se dostanu do optimální formy.