Z Minčeva je hit! Máme dalšího hrotového útočníka, kvituje Vrba

Povinná výhra s výrazným bulharským podpisem. Neuděláme dvakrát stejnou chybu, řekli si fotbalisté pražské Sparty. Návrat do ligy po reprezentační přestávce tentokrát zvládli a v Ďolíčku porazili Pardubice 4:2. Letenští se tak drží na druhé příčce o čtyři body za vedoucí Plzní. Útočník Minčev si připsal dva góly a asistenci, Pešek bilanci 1+1. „Všichni nahoře vyhrávají, nebylo radno ztratit venku body. Vypadá to, že se brzy oddělí pět mančaftů, které budou hrát nahoře,“ poukazuje trenér Pavel Vrba.

Hodně dlouho trvalo, než se bulharská akvizice prosadila alespoň ke kusým startům v prvním týmu. Najednou je z Martina Minčeva hit na hrotu sparťanského útoku.

„Vycházíme i z dalších hráčů, kteří jsou v mužstvu. Minči je podle mého názoru velmi dobře rychlostně vybavený. Několikrát jsme ho vyzkoušeli, připadá mi, že se na hrotu cítí dobře. Také ve Varně tam hrával, takže se pouze vrátil na post, který mu byl vlastní a z kterého do Sparty přišel," vysvětluje tah bulharským střelcem trenér Pavel Vrba.

Minčev si říká o pozornost, dva góly plus asistence za zápas jsou parádní vizitkou.

„Jsem rád, že byl trpělivý. Trpělivost se mu vrací a vytváří si dost silnou pozici v mužstvu. Potvrzuje se, že máme dalšího hrotového útočníka. Hodně nám teď ve finální fázi pomáhá. Má formu. Je to hráč, který se dokáže úspěšně prosazovat," pochvaluje si kouč.

V září Spartě start po reprezentační pauze hrubě nevyšel, tentokrát ho zvládla.

„Minule nám přijeli reprezentanti až ve čtvrtek a my v sobotu hráli. Tentokrát jsme měli času víc, hrály se během srazu jen dva zápasy a hráči se vrátili už v úterý. Byl to rozdíl a hrozně nám pomohl. Hráči měli delší čas, aby si uvědomili, že jsou zase zpátky v klubu. Někdy to trvá déle, z tohoto pohledu to bylo velice dobré," srovnává Vrba.

Šilhavému radit nehodlá

Za rozhodnutého stavu se hrál v Ďolíčku velice ofenzivní fotbal.

„My tak chceme hrát. Kdybychom byli přesnější, dostali bychom se ještě do dalších příležitostí. Bohužel se nám nedařilo dávat balony za obranu tak, jak bychom si představovali, ale čtyři vstřelené góly jsou slušné. Mě spíš mrzí, že jsme dostali gól, když míč z rohu letí asi 30 centimetrů vysoko. Samozřejmě obrovská chyba," hodnotí kouč.

V takřka reprezentační formě se prezentuje konstruktivní stoper Filip Panák. „Já tu nejsem od toho, abych hodnotil, kdo patří do reprezentace. Od toho je tady Jarda Šilhavý a do toho já mu mluvit nebudu," zdůrazňuje Vrba.

Spolehnout se může také na záložníka Michala Sáčka.

„Jeho poslední výkony jsou velice nestandardní. Michal nám v mezihře hodně pomáhá. Ráno přitom vypadalo, že ani nenastoupí, měl problémy se zády. Naštěstí naši fyzioterapeuti odvedli skvělou práci a Michala dali dohromady. Co se týká jeho formy, je velice pracovitý ofenzivní záložník, který se dokáže prosazovat jeden na jednoho, což je v dnešním fotbale strašně důležité," chválí Vrba.