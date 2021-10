RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Plzeňské výhry o gól? I tak se dá udělat titul. Slavia a další díl stoperského prokletí

Liga nabídla po reprezentační přestávce gólové hody a ukázala, že stojí za to na stadiony chodit. Sparta našla v Bulharu Minčevovi momentálně útočníka číslo jedna, ve Slovácku září Jurečka, který nahradil střelce Klimenta. Na vítěznou vlnu se vrátila i Slavia, které se ale zranil další hráč na stoperu, což je v téhle sezoně pro vršovický klub prokletý post. V čele tabulky je Plzeň. Ofenzivní mašina je v jejím podání pryč, trenér Bílek sází na týmovost, defenzivu a organizaci hry. Funguje to, tak proč by něco měnil. Každopádně se zase bylo na co dívat.

Hodně mě zaujal boj o čtvrtou příčku. Slovácko potvrdilo, že se mu v Ostravě poslední dobou daří. Baník hraje slušný, ofenzivní fotbal a v domácím prostředí dává hodně branek, tady ale narazilo na soupeře, který šlape jako stroj, předvádí aktivní, agresivní a kombinační fotbal. Vidět byl útočník Jurečka. Hodně na sobě pracuje, mentálně i kondičně a na hřišti je to vidět, má velký potenciál do budoucna. Baník nehrál špatně, ale v určité fázi se mu úplně rozbila organizace hry, které Slovácko využilo a vyhrálo zaslouženě.

Plzeň sice nepředvádí tak pohledný kombinační fotbal, jak by někdo čekal, ale hraje týmově. Na to trenér Bílek i jeho asistent Horváth hodně sázejí. Tým vyhrává, tak proč by něco měnili. A že to bylo 1:0? Nedostat gól je základ úspěchu a Plzni se zatím daří alespoň jeden vstřelit. Navíc třeba proti Spartě byla Plzeň schopná hrát jinak, zatlačila ji a přehrála. Uvidíme, jak to bude na konci října, kdy Viktorka pojede na Slavii. V boji o mistrovský titul se ale s Plzní počítat musí. Pamatuji si, že Liberec v jedné ze svých mistrovských sezon, podobným stylem ligu vyhrál.

Hráči Plzně se radují z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

Slavia po prohraném derby zabrala. Vyhrála nad Libercem, i když musela zase řešit obsazení pozice stoperů. Naskočil Kačaraba, který ještě hrát neměl, ale ukázal, že chtěl pomoci týmu a zvládl to dobře. Jako druhý stoper hrál Hromada, který se zranil. On je bohužel na zranění náchylný, na druhou stranu to potvrdilo, že stoper je pro Slavii v téhle sezoně hodně bolavé místo. Na lavici byl připravený Michal Šmíd z béčka, tak si jen říkám, aby mu to s tím návratem do ligové sestavy ještě nevyšlo...

Slavia ale zápas zvládla, jen za stavu 2:0 pustila na chvíli Liberec do zápasu. Nastoupil Miňo Stoch a hned byla na hřišti znát jeho živelnost, byl všude - rozehrává, střílí. Myslím, že Slovanu hodně pomůže. Dal i gól, čímž všechno korunoval. Smekám klobouk před fanoušky v Edenu. Stoch šel na děkovačku se slávisty, jen to ukázalo, jak dobré vztahy a vazby tam mezi oběma stranami jsou. Je jasné, že kdyby Liberec vyhrál, tak by to tak asi nebylo, ale bylo to moc hezké gesto.

Sparta taky vyhrála a rozhodující podíl na tom měl bulharský útočník Minčev. Toho leckdo podceňoval, nedostával moc šancí a ani fanouškům se moc nezdálo, že mu trenér Vrba věří. Nevím proč, ale já jsem mu taky věřil. Je to mladý kluk, který je v cizí zemi sám, moc bulharských fotbalistů tady nebylo. Znám trenéra Vrbu, ten umí vytáhnout z útočníka to nejlepší a z Minčeva je najednou na Letné útočník číslo jedna. Myslím, že všechno zlomil zápas ve Zlíně a já jsem sám zvědavý, jak si povede dál.

Martin Minčev ze Sparty Praha během utkání s Pardubicemi.

Vlastimil Vacek, Právo

Celkově si myslím, že se česká liga zvedá a padá hodně gólů. Jablonec sice nevyhrál, ale čtyři góly pobavily, Hradec vyhrál 3:2 ve Zlíně, Boleslav si zastřílela proti Bohemce 4:1. Jen ať padá těch branek víc a víc a lidi chodí na stadiony. Všichni víme, že když je atmosféra, tak se hraje týmům lépe. Moc bych si přál, aby to tak bylo a na fotbal chodili rodiny s dětmi jak to bylo v dřívějších dobách...