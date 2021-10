Matoušek touží zastavit pozvolný pád. Jde správnou cestou, říká jeho bývalý kouč

Kousnul se, změnil přístup. Dokonce se přestěhoval do Liberce, v jehož dresu se snaží stopnout pomalý sešup. Útočník Jan Matoušek je stále nejdražším hráčem, co se přestupů mezi českými kluby týká, jenže v lize čeká na gól téměř dva roky. „Je jen otázkou času, kdy to zlomí,“ myslí si jeho předposlední trenér Pavel Hoftych.

Za pár dnů tomu budou přesně tři roky, kdy Jan Matoušek vstřelil v Kodani první gól za Slavii. Coby historicky nejdražší hráč přestoupivší v rámci české ligy prožíval tehdy pohádku. Experti dvacetiletému talentu předvídali velkou kariéru.

Jenže onen gól byl za sešívané i poslední, v nadupané Slavii se neprosadil. V Edenu jeho situaci řeší hostováními. Nejprve v Příbrami, pak Jablonci, nyní v Liberci. Za půl roku mu bude již 24 let a na gól v nejvyšší soutěži čeká takřka dva roky. Naposledy se trefil v Evropské lize za Slovan vloni na podzim v Bělehradě.

„Je to až zarážející," přiznává kouč Petr Rada, jenž Matouška trénoval sezonu v Jablonci.

Trenér Jablonce Petr Rada

Vlastimil Vacek, Právo

Rodáku z Příbrami na startu kariéry rozhodně nepomohla cena. Sešívaní ho v létě 2018 pořídili za 40 milionů korun. „Myslím, že to s ním trochu zacloumalo, i když by to mělo jít mimo něj," poznamenává Rada.

V době životního přestupu měl v nejvyšší soutěži jen tři ligové starty. „Dostal se na cenu, která v té době neodpovídala jeho reálné hodnotě. Myslím, že na ní doplácí i dnes," říká trenér Hoftych, který ho vedl přes rok v Liberci.

Myslím si, že mi ta rekordní částka uškodila, říká Matoušek

Ostatně stále jde patně o nejvyšší částku, kterou si dva české kluby mezi sebou za hráče poslaly. „Osobně to vnímám tak, že mi to uškodilo hodně. Přišel jsem za peníze, za které chodí hotoví hráči ze zahraničí. Místo toho kupovali kluka z Příbrami, který v té době měl pár ligových startů. Takže očekávání je mnohem vyšší, než kdybych šel za pět milionů," řekl Matoušek vloni v létě, kdy vyměnil hostování v Jablonci za jeho rivala.

S přemrštěnou cenou se pojily i velké přísliby. Jenže jejich naplnění hatila častá zranění.

Častá zranění mu zhatila i účast na EURO

„Měl jich hodně na to, jak je mladý, rychlostní typy fotbalistů svalová zranění mívají," konstatuje Rada. Pod ním ještě začal před dvěma lety v Jablonci skvěle, jenže brzdou byly opakované svalové trable. O rok později prožil repete, přišel kvůli tomu i o EURO do 21 let.

„Jsou kluci, kteří jsou psychicky silní. I když se jim něco nepodaří, nepoškodí je to, naopak vyhecuje. Maty takový není, spíš se v tom začne trochu topit. Někdy měl i tendenci, že raději preventivně vystoupil z tréninku, když ho někde píchlo, nedařilo se, byl někde nějaký problém," prozrazuje Hoftych. Nazývá ho „laufovým hráčem". „Když se mu daří, je schopný zápas sám rozhodnout, v opačném případě jako bychom měli o jednoho méně. K jeho cti však musím říct, že od léta se kousnul. I když mu to nejde, bojuje s tím. Myslím, že jde správnou cestou a je jen otázka času, kdy to zlomí. Předtím se před problémem schoval, teď s ním bojoval. Alespoň tak jsem to z něj cítil," doplnil.

Trenér Pavel Hoftych

fcslovanliberec.cz

S tím souvisí i Matouškovo stěhování. Letos v září si našel byt v Liberci, aby omezil dojíždění a snížil riziko zranění. „Myslím, že jsem se už trápil dost a že zranění mě potkalo hodně. Pětkrát za sebou jsem měl natržený stejný zaďák, pak skoro úplně přetržený. Dojížděl jsem rok do Jablonce, rok do Liberce, v průměru hodinová cesta je cítit, bere energii. Pro moje stehna není dojíždění optimální, proto jsem zvolil možnost v Liberci bydlet," vysvětluje Matoušek svůj krok.

A na jeho výkonech je zlepšení znát. Nebezpečně pálil proti Ostravě, vidět byl i naposledy proti „své" Slavii. Podle InStat Indexu patřil s cifrou 234 (průměr týmu 213) k nejplatnějším hráčům, na branku vystřelil dvakrát. Gólový půst však ještě neutnul.

„Hlavně jsem rád, že se do šance dostanu. A že ji ještě neproměním je stále důsledkem určité nepohody. Je vidět, že jsem furt hrozně zbrklý a neřeším to jako dřív. Musím se v koncovce jen uklidnit a pak mi to tam padne. Nevěším hlavu a věřím, že to přijde," uzavírá. Další možnost bude mít už v sobotu proti Olomouci.