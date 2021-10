Úspěchy, pařby, točení volantem i smrt kamarádů. Limberský pokřtil svoji knihu

„Jsem rád, že to šéfík pan Šádek vzal. Domluvili jsem se, že kniha vyjde až po kariéře. Vznikala čtyři roky, čekalo se na můj konec. Ten nastal po uplynulé sezoně. Věřím, že se bude dobře číst," prohlásil Limberský. „Je fajn, že David knížku napsal, zaslouží si ji. Ale jsem zároveň rád, že už další neplánuje," doplnil s úsměvem Šádek.

Na křest do klubové Síně slávy v areálu Doosan Arény dorazil současný tým Viktorie včetně kouče Michala Bílka. Před slavnostním aktem běžel na obrazovkách sestřih Limberského gólů a velkých zápasů. Byl naměkko.

„Manželka mě při tom chytla za ruku, emoce pracovaly. Ale dal jsem to bez slz, což jsem si přál," prohodil Limberský, kterému se pochopitelně nejlépe popisovaly úspěchy a oslavy. „Kdy se nám dařilo a také hezky pařilo. Nejhůř se mi naopak popisovala smrt mých kamarádů Čiši, Rajtyho a Biziho. Tam to bylo hodně smutný," vzpomněl Limberský na bývalé parťáky Mariána Čišovského, Františka Rajtorala a Davida Bystroně, kteří se na zápasy Viktorie dívají už nějaký čas z fotbalového nebe.

V knížce je otevřený. Vyjadřuje se v ní úplně ke všemu, co zažil nebo co spáchal. I k nehodě v opilosti i následnému gestu s volantem. „Je tam všechno, co lidi očekávají. Nic není tabu. Je to absolutně otevřená knížka," uzavřel Limberský.