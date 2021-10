Třetí Frýdek mezi ligovými střelci! Brácha si mě už nebude dobírat, smál se liberecký Christian

„Brácha si mě už nebude dobírat, že jsem ještě nedal gól, takže dobrý," usmíval se Christian Frýdek, který první ligovou trefu slaví ve věku 22 let, 8 měsíců a 23 dnů. Jeho sourozenec byl zhruba o tři měsíce rychlejší. V srpnu 2014 rovněž v libereckém dresu proti Ostravě.

„Neustále mě hecoval, kolik mám v lize už gólů a podobně. Jsem rád, že už mu můžu odpovědět, že mám alespoň jeden," culil se hráč s přezdívkou Kikin.

Júsuf Hilál z Liberce po proměněné penaltě proti Olomouci.

Stihl mu starší bratr už pogratulovat? „Na mobilu mám hrozně moc zpráv, takže jsem to ještě ani nestihl zkouknout, kdo všechno psal. Ale brácha mně před zápasem říkal, že se bude koukat, tak předpokládám, že mi psal také," poznamenal.

Proti Olomouci se prosadil po nádherné akci domácích po čtvrthodině hry. Havelka nádhernou kolmicí vysunul Gebre Selassieho, ten nahrál míč pod sebe do ohniska. Júsuf balon chytře přenechal Frýdkovi nejmladšímu a ten z první zamířil přesně do šibenice.

„Celá akce byla moc hezká. I Júsuf to výborně pustil. Takový akce jsme den před zápasem trénovali a několikrát se stalo, že to Júsuf pouštěl, ale já nebyl připravený a gól jsem nedal. Teď jsem to čekal a zaplať pán bůh, že jsem to takhle trefil," popsal svůj premiérový zásah, na který potřeboval sedm ligových startů.

Júsuf Hilál z Liberce oslavuje gól z penalty proti Olomouc.

„Jsem rád za každý gól, co dám. A i kdybych ho nedal a my utkání zvládli, stejně budu rád. Byl to těžký zápas. Myslím, že první gól nám pomohl, protože jsme se trochu uklidnili. Ale až do posledních minut nic jasného nebylo. Myslím, že rozhodující bylo, že jsme chtěli vyhrát za každou cenu a na každém na hřišti to bylo vidět," zhodnotil Christian Frýdek. Výhru po pauze jistil Júsuf z penalty.

„Olomouc ale byla nebezpečná až do konce. Měla nákopy, naštěstí každý na hřišti nechal sto procent, což bylo rozhodující. Chaly (Chaluš) s Plechym (Plechatý) odvedli fantastickou práci, vyhrávali všechny souboje. Pak to měli ještě těžší, když tam šel ještě Beneš. Až v devadesáté minutě jsem si říkal, že bychom už mohli zápas zvládnout," přiznal Frýdek nejmladší, který do Liberce přestoupil ze Sparty letos v létě.

„Brácha mi Liberec jen chválil. Hráčů, kteří přišli do Liberce ze Sparty je spousta. Můžu potvrdit, že je tady úplně všechno k tomu, abych se mohl rozvíjet. Za tuhle šanci jsem rád. V Liberci jsem se už zabydlel, je to hezký město. S kluky máme výbornou partu, furt někam chodíme a něco vyvádíme. (usměje se) Jsem moc rád, že jsem tenhle krok udělal. Nemůžu si ho vynachválit," libuje si. Do bytu po bráchovi se však nenastěhoval. „Tu možnost jsem měl, ale nakonec ji nezvolil. Nevím, co všechno tam brácha dělal za věci," vtipkoval Christian. K úsměvům měl po své první trefě důvod.