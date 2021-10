Jsme schopní vytvořit projekt jako v Edenu, říká nový sportovní ředitel Mladé Boleslavi

Má jasný plán. Chce razantně změnit fungování klubu, který by měl zázemím patřit mezi tuzemskou fotbalovou elitu. Momentálně však Mladá Boleslav strádá. Přispět k obratu by měl Jiří Plíšek, který se v létě stal šéfem tamní akademie a nyní si přibral i pozici sportovního ředitele. Jaké jsou jeho plány? Kam bude klub z města automobilů směrovat?

Do Mladé Boleslavi jste se vrátil pracovně po dvaceti letech. Jak velký skok zdejší klub zaznamenal?

Když jsem odcházel, na místě atletického oválu byla louka, na nynější první tréninkové ploše se hrála druhá liga, místo umělky byla škvára a trénovat jsme chodili na různé plácky ve městě. Klub hrál několikrát evropské poháry, sportovní posun je obrovský, stejně jako ten z hlediska infrastruktury klubu. Je potřeba ocenit jakým způsobem se klub v těchto oblastech posunul dopředu.

Proč jste se rozhodl v červnu, krátce po ochodu z pražské Slavie, přijmout nabídku na šéfa akademie ve středočeském městě?

Na základě auditu vedení došlo k závěru, že spousta věcí nefunguje, jak by měla. Představitelé klubu mě oslovili s nabídkou spolupráce. Shodli jsme se, že je třeba dělat věci s větší intenzitou a také potřebnou efektivitou. Přivedli jsme nové trenéry, máme projekt na rozšíření rehabilitace mládeže, zázemí šaten a také podpory ženského fotbalu. Na středních školách chceme a potřebujeme obnovit sportovní třídy, které vždy patřily ke chloubám mladoboleslavského fotbalu. Připravili jsme koncept propojení tréninkového programu s ostatními sporty jako je judo, atletika, gymnastika a další. Chceme být v rámci regionu přirozeným lídrem, pozitivně působit na rozvoj fotbalu, vzdělávání. Organizujeme semináře pro trenéry z nižších soutěží, máme otevřené tréninky, připravujeme turnaje.

Jaké jsou vaše ambice coby šéfa akademie?

První ambicí je samozřejmě vychovávat komplexní hráče, kteří se budou schopni prosadit do našeho A-týmu a kteří budou mít potřebné parametry pro transfery do větších klubů a zahraničí. Chceme také podporovat duální kariéry tak, aby byli kluci schopní se prosadit v životě, měli potřebné vzdělání a třeba jednou se k nám do systému vraceli na jiných pozicích, jako třeba trenéři, fyzioterapeuti, analytici či posily do marketinku, když jim nevyjde fotbalová kariéra. A pak je tu samozřejmě schopnost predikovat možný vývoj fotbalu a díky tomu dokázat kluky ve věku deseti či dvanácti let směřovat a připravovat k fotbalu, který se bude hrát za pět či sedm let, až dorostou do dospělých kategorií.

Marek Suchý z Mladé Boleslavi během utkání na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Je reálné dosáhnout spolupráce se zahraničními kluby třeba v rámci koncernu vašeho hlavního sponzora?

Doufáme, že ano. Snažíme se využít skutečnosti, že Škoda Auto je nadnárodní společnost. Tudíž bychom rádi navázali spolupráci s Wolfsburgem. Myslím, že se to přímo nabízí. Věřím, že je možné dosáhnout na stáže mezi trenéry či nejlepšími hráči v mládeži, organizovat společné turnaje. Vedle toho si ale již dnes navazujeme kontakty se zajímavými zahraničními kluby a máme zde také jednu zajímavou myšlenku a tou je opřít naší vizi spolupráce o klubové barvy modro-bílá.

Budou se vám v Mladé Boleslavi hodit zkušenosti z akademie Slavie Praha, kde jste na konci jarní části sezony skončil? Nebo jde o prostředí tak rozdílné, že jej nelze propojit?

Ukázalo se, že lze relativně rychle vytvořit zajímavý projekt. Za pět let jsme měli hmatatelné výsledky a Slavia z toho již dnes výrazně těží. Jsem si jistý, že jsme schopní vytvořit podobný projekt jako v Edenu a stejně kvalitní akademie může vzniknout i v Mladé Boleslavi. Každé prostředí má svoje specifika a my se budeme snažit maximálně využít výhody, které nám nabízí naše prostředí pro práci s talentovanými hráči, budeme se chtít soustředit na práci s detailem, podporu individualit a také cesta do ligového kádru by u nás měla být rychlejší, než je to v případě velkých klubů. Věřím, že budeme umět být v určitých oblastech originální a ano, uvědomuji si, že nás čeká velmi náročná práce a nic nedostaneme zadarmo ani se nezmění ze dne na den.

Neohrozí plány skutečnost, že jste se v Mladé Boleslavi stal navíc sportovním ředitelem prvního týmu?

Vnímám jako velkou příležitost všechno spojit do jednoho funkčního systému. Nemělo by to být tak, že áčko žije svým život a mládež je odříznutá. Akademie bude přirozenou podporou pro činnost A-týmu. Ano, každý zápas áčka je z mnoha pohledů důležitý, ale v klubu musí být jasně daná koncepce, vize a naše primární cíle. Jinak budeme zůstávat pořád jenom v kruhu a budeme prožívat stále dokola takový ten český kolorit. Proto k mládeži angažujeme výživového specialistu, experta na kondici, fyzioterapii, rozjíždíme důležité projekty na regionální úrovni, hledáme zahraniční konfrontaci, navazujeme kontakty s odborníky z celého světa, kteří přinášejí nová data a informace pro nastavení správného tréninkového procesu a hledáme progresivní metody pro výchovu hráčů atd...

Jiří Plíšek, nový sportovní ředitel Mladé Boleslavi a šéf tamní akademie.

FKMB.cz

Jenže aktuální výsledky prvního týmu vám příliš nenahrávají.

Je jasné, že výsledky áčka jsou důležité, aby byl systém stabilní. Ale opakuji, potřebujeme nastavit dlouhodobější koncept s jasnými parametry a opěrnými body. Řekli jsme si, kde chceme být za tři či čtyři roky. Navíc, já o síle áčka nepochybuji. Potřebuje jen čas, aby se po řadě změn sehrálo.

Souvisí směřování s určitou stagnací, kdy Mladá Boleslav vyklidila pozice v pohárové Evropě či její blízkosti?

Chceme stabilní klub, který bude patřit k tomu lepšímu v Česku. Hrát s odchovanci, předvádět atraktivní fotbal a produkovat hráče, kteří budou atraktivní a schopní reagovat na požadavky doby.

Je možné skloubit obě role? Nebude projekt mládeže vaším zapojením u áčka trpět?

Můj zájem o mládež a s tím spojené projekty se přeci nijak neposouvá do pozadí, naopak je to přeci skvělá příležitost pro nás všechny dělat věci propojeně, systémově a s potřebnými přesahy. Samozřejmě, že někteří jedinci v celém systému dostanou ještě větší odpovědnost a bude potřeba pracovat ještě více týmově, ale i zde jde o jasně uchopenou filosofii, kdy potřebujeme v systému mít trenéry, pracovníky, kteří jsou schopni převzít a nést potřebnou spoluzodpovědnost za tvorbu systému, je důležité zde mít a rozvíjet kreativní osobnosti. Rozdělíme si to tak, abychom neztráceli dynamiku. Není a nemůže to být postaveno na jednom člověku.

Trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím.

Vlastimil Vacek, Právo

Bude snahou nasadit jednotný styl od prvního týmu až k poslednímu mládežnickému?

Nemusí jít o jednotný styl. Jde o to, abychom vychovávali hráče profilově a charakterově schopné uspět v největším fotbale, aby byli kluci schopní hrát více herních systémů. Nemá smysl si říkat, že chceme hrát jako Ajax či Barcelona, když víme, že naše role a postavení je zcela jiné.

Během prázdnin jste málem přesídlil na pražský Strahov. Měl jste se stát sportovně-technickým ředitelem FAČR. Proč nakonec ze spolupráce sešlo?

Na začátku léta, když se nabídka objevila, byla Mladá Boleslav ochotná uvažovat o mém uvolnění. Ta nabídka mě potěšila, bylo to svým způsobem ocenění mé práce a zaslouží se zde poděkovat Petrovi Fouskovi za to, že mě oslovil, vážím si toho. Jenže během léta proběhly tří výkonné výbory FAČR, ale ani jednou se nehlasovalo o obsazení pozice. Mezi tím se v Mladé Boleslavi pozice změnila, došlo k určitým personálním změnám a já nechtěl odcházet na sílu. Zastávám přesvědčení, že by se mělo dodržovat slovo a měli bychom ve společnosti ctít principy slušného chování a vzájemného respektu.

Cítil jste se na Strahově nechtěný, když ani jeden ze tří výkonných výborů o vašem obsazení nehlasoval?

Probíhalo mistrovství Evropy a byly tam asi jiné věci, které dostaly prioritu. Nikam jsem se netlačil, nikam jsem se nenabízel. Byl jsem oslovený svazem a nechtěl jsem být součástí zákulisních tlaků. Vnímal jsem to tak, že jsem přijatelnou osobou pro český fotbal. Ale je jasné, že zákulisní aspekty v obsazení, respektive neobsazení pozice hrály roli a vždy hrát budou, bohužel často v neprospěch skutečného rozvoje českého fotbalu.