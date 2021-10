Zúžení ligy jako ve Francii? V Česku nejspíš ne! Ve hře je však posunutí konce této sezony

„Dvaatřicet profesionálních klubů na Česko je neúměrně moc. Většina z nich přežívá. Jejich závislost na penězích daňových poplatníků - Národní sportovní agentura, kraje, města - narůstá. Je důležité udržet profesionální status jen pro ty, které si to opravdu mnohou dovolit. Zároveň je třeba zachovat počet utkání na pětatřiceti. Jestli bude model takový nebo makový, je otázka diskuze," uvedl v glosáři pro Sport.cz trenér Josef Csaplár.

Dá se však předpokládat, že většina klubů první a druhé ligy ruku pro redukci počtu účastníků nejvyšších dvou soutěží nezvedne. „Klonil bych se pro zachování modelu ligy se šestnácti týmy. Proč? Jasně, vzrostla by kvalita soutěže, což by byl dobrý signál i směrem k evropským pohárům. Na druhé straně, pokud se liga zúží, bude výrazně nižší šance na zabudovávání hráčů z osmnáctky, devatenáctky a dvacítky do ligových týmů," uvedl kouč Pavel Hoftych.

„Nemůžeme se srovnávat s Francií. V našich podmínkách by nedostávali tolik prostoru mladí hráči, strašně bychom si z tohoto pohledu ublížili," dodal ve stejném duchu Richard Jukl, generální manažer Hradce Králové. Radikální scénář tedy v tuzemsku na stole není. Nicméně Fotbalová asociace ČR nyní zahájila diskuzi o restrukturalizaci soutěží. Byť řídí soutěže od třetí ligy níž, ty profesionální má v gesci Ligová fotbalová asociace.

Petr Fousek - předseda FAČR.

Jan Tauber/FAČR

„Tak závažná věc by se ale měla posoudit v kontextu. Myslím, že nejde jen o snížení počtu klubů, osobně nejsem proti současným šestnácti týmům, ale o soutěžní systém. Jestli mám být nadstavba nebo nemá," řekl předseda FAČR Petr Fousek. Po úpravě nebo zrušení nadstavby volá Slavia. Její argument je legitimní. Generuje nejvíc reprezentantů, kteří během roku odehrají k 60 utkáním. Pokud nemají adekvátní dovolenou, odrazí se to na jejich výkonosti i zdraví. Po EURO měli slávisté-reprezentanti minimální čas na regeneraci, teď jsou bez šťávy nebo zranění.

Tvrdík: Stává se ze mě nepřítel nadstavby

„Reprezentační termíny nezměníme, ale musíme přemýšlet o tom, jak změnit ligu. Základní část končí na začátku května, pak se čtyři týdny hraje nadstavba. Ze mě se za této konstelace stává nepřítel nadstavby," prohlásil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík v nedávném rozhovoru pro server AREA 114. „Jsme lazaretem, reprezentanti jsou unavení, zranění. Proto je pro nás stěžejní dát hráčům víc odpočinku. Nezbavujeme se hrdosti podporovat reprezentaci, ale musíme najít správnou cestu," dodal Tvrdík.

Podle informací Sport.cz odstartovala v těchto dnech na půdě LFA diskuze ohledně termínu ukončení této sezony. Na plánovaný závěr soutěže naváže červnový reprezentační sraz, který bude obnášet čtyři zápasy. Včetně duelů Ligy národů A. LFA se snaží najít variantu s dřívějším koncem soutěže. Mluví se o vložených kolech v jarní části, ušetřit se má týden nebo alespoň čtyři dny. Reprezentanti by dostali částečnou dovolenou před srazem. Zvažoval se také posun startu jarní části, návrh však v klubech narazil. Většina z nich má už nasmlouvaná zimní soustředění v zahraničí.

Tématem k diskuzi je i podoba druhé ligy. I tady je pravděpodobnější změna modelu než redukce účastníků. „Můj názor je, aby druhá liga byla rozdělena na českou a moravskou skupinu. Zvýší se atraktivita, sníží se náklady klubů na cestování," pronesl Csaplár.

„Spoustě mančaftů by se ulevilo finančně kvůli cestování. Vždyť pro Třinec musí být obrovsky nákladné jet do Varnsdorfu, a obráceně," přitakal Hoftych. Fousek je však opatrnější. „Kritérium osekání nákladů chápu. Na druhou stranu si myslím, že rozdělení druhé ligy na dvě skupiny by přineslo rozevření výkonnostních nůžek mezi týmy," podotkl šéf FAČR. Dojde nakonec k restrukturalizaci v českém fotbale? A pokud ano, jak dopadne?