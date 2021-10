Místo kanonády slávistické nervy. A ke všemu ještě obavy, jak vážné je zranění Olayinky

V ligové partii, která měla být původně na programu už začátkem srpna, ale kterou si Slavia chystající se na kvalifikaci o Ligu mistrů s Ferencvárosem Budapešť rozhodla o čtvrt roku odložit, nemuselo samozřejmě zůstat u hubeného vítězství Pražanů. Bylo totiž až neuvěřitelné, jaké šance dokázali Kuchta, Schranz i střídající Krmenčík spálit.

Vyložené. Tutové. Několikrát nikoli sto, ale přímo tisíciprocentní.

„Mrzí to hlavně kvůli lidem, kteří si nemohli víckrát zakřičet gól. Takhle jsme si místo výhry 3:0 či 4:0 prožili zbytečné nervy až do konce. V první půli to byl od nás velice dobrý výkon, jen v koncovce chybělo víc klidu a někdy i štěstí," byl slávistický trenér Jindřich Trpišovský rád hlavně za tři body, které jeho tým získal.

Ondřej Lingr se raduje z branky, která však nebyla pro ofsajd uznána

Vlastimil Vacek, Právo

„Pokud neproměněné šance nezaplatíme ztracenými body, tolik to nemrzí. Lepší vyhrát jen 1:0 a mít šance, než o body přijít," přiznával, že Olomouc našla po změně stran svou tvář a v Edenu zlobila.

„To proto, že jsme zvýšili pohyb, a i pod slávistickým tlakem sebrali odvahu. Druhá půle byla v našem podání už velmi dobrá, jen šance jsme si nevypracovali," kvitoval Jílek, že jeho promluva do duší hráčů během přestávky zabrala, i když bodový efekt Hanákům nepřinesla.

„Slavia sice v posledních dvaceti minutách znervózněla, jenže my jsme předvedli v ofenzívě hodně málo," přidal se k trenérovi brankář Matúš Macík.

Ivan Schranz ze Slavie Praha a Florent Poulolo ze Sigmy Olomouc

Vlastimil Vacek, Právo

Domácí si skutečně prožili nervy až do závěrečného hvizdu, čisté konto však uhájili. I díky Aleši Mandousovi, který poprvé během angažmá ve Slavii vychytal nulu.

„Konečně. Byla důležitá pro mě i pro celé mužstvo. Soupeř hrozil dlouhými nákopy, ale my jsme zavřeli obranu a neinkasovali," přiznával Mandous, který dostal mezi slávistickými tyčemi přednost před Ondřejem Kolářem, jenž v posledních zápasech mužstvo příliš nepodržel.

„Neřeším, kdo z nás chytá, Když trenéři řeknou, že jdu do brány já, jdu a snažím se být pokaždé maximálně připravený. Ve Slavii je to hlavně o koncentraci, protože když jde na gólmana jedna střela za zápas, musí ji samozřejmě chytit."

Brankář Slavie Praha Aleš Mandous.

Vlastimil Vacek, Právo

Tečovanou ránu Zifčáka, což byl nejnebezpečnější pokus, který Hanáci na slávistickou bránu vyslali, Mandous zlikvidoval, střelu Daňka dvacet minut před koncem rovněž vyrazil, takže v nedělním šlágru s Plzní nebude mít trenér Trpišovský důvod k rošádě mezi tyčemi.

Zato nad sestavou bude nejspíš zase hodně dumat, protože až důkladné lékařské vyšetření ukáže, jak na tom je autor jediného gólu Peter Olayinka. Ten totiž musel už po dvaceti minutách s pochroumaným kotníkem nuceně střídat.

„Dostal dva údery do stejného místa, s nímž laboroval v létě a poté nám chyběl. Jeho absence by představovala velkou ztrátu a problém. Je ve formě, dostává se do šancí, v současné sestavě je naším nejzkušenějším hráčem. A navíc s mentalitou válečníka," povzdechl si slávistický kouč.