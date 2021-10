Krmenčíkův průšvih! S fanoušky Slavie vulgárně urážel Plzeň. Později se omluvil

Slávističtí fanoušci na konci středečního vítězného utkání (1:0) opakovaně skandovali "Zk.....á Plzeň". Příznivci červenobílých tímto vulgárním pokřikem častují neoblíbeného rivala, s nímž se utkají v nedělním šlágru 13. kola v Edenu. Podle krátkého videa na sociální síti si Krmenčík při skandování slávistického "kotle" s fanoušky notoval a zvedal ruku do rytmu hanlivého pokřiku.

"V neděli udělám absolutní maximum pro úspěch Slavie a věřím, že to bude strhující souboj dvou nejlepších klubů Česka posledních 10 let. Je mi ale líto, že jsem se nechal strhnout v bojové atmosféře k pokřiku, který znevažuje plzeňský klub a omlouvám se," uvedl Krmenčík na instagramu.

View this post on Instagram Příspěvek sdílený Michael_Krmencik_official (@krmelec_11)

Český reprezentant přišel do Slavie v létě z belgických Brugg na roční hostování s povinnou opcí na přestup v případě, že by český šampion prošel do základní skupiny Ligy mistrů. To se Pražanům nepovedlo. Hlavní část kariéry ale strávil Krmenčík v Plzni, jejímž je odchovancem. S Viktorií získal tři ligové tituly. Ve Slavii se zatím příliš neprosadil a připsal si jen jeden soutěžní gól.

Michael Krmenčík zatím marně hledá formu

Vlastimil Vacek, Právo

Krmenčíka za to, že se přidal k hanlivému pokřiku proti bývalému zaměstnavateli, zkritizoval jeho někdejší spoluhráč ve Viktorii Limberský, jenž po minulé sezoně ukončil profesionální kariéru

. "Co všechno jsi schopen udělat, aby jsi se zavděčil fanouškům SKS, kteří tě stejně nikdy nepřijmou? A naopak teď jsi ztratil spoustu fanoušků, kteří tě měli upřímně rádi," uvedl Limberský na instagramu.