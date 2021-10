Olomoucký trenér zuřil: Dáte ho na hřiště v dobré víře, a on udělá fatální kiks, tepal mladíka

„Máme momentálně problém s postupným útokem. Vychází to z kvality stoperů a s tím jde pak ruku v ruce potřebná nabídka středních záložníků. Třeba teď u Slovácka Havlík, Sadílek, ale i stopeři jsou pod tlakem schopni rozehrát, zklidnit to, což nám nyní chybí, stejně jako odvaha směrem dopředu," poukázal na příčiny trápení svého týmu olomoucký lodivod.

Duel ze Slováckem byl ale podle něj o prvním gólu. „Šlo spíše o bitvu než fotbal. Nemyslím si, že by nás Slovácko v první půli přehrávalo. Bylo to vyrovnané, nikdo nechtěl udělat chybu. My jsme se na můj vkus zbytečně báli v některých situacích, například v rozehrávkách. Chybělo mi i více pohybu. Chtěli jsme hrát bezpečně, někdy jsme si však počínali až zbytečně jednoduše. Přesto jsme měli v první půli dvě situace, které měli gólem skončit. Zejména Hála. Kdyby byl v tom rozpoložení, jako na začátku sezóny, asi by ji proměnil," přemítal Jílek.

Vedoucí gól, který padl v 71. minutě, jak zdůraznil, rozhodl. „Jednoznačně určil vývoj zbytku utkání. Mrzí mě ovšem, že jsme na něj nedokázali reagovat emocionálně, vytvořit tlak na soupeře, donutit ho k chybám. Slovácko pak stejně jako na Baníku, jak se dostalo do vedení, ukázalo kvalitu a utkání kontrolovalo," podotkl.

Zleva Jáchym Šíp z Olomouce na snímku s Michaelem Rabušicem z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Na klíčovém prvním gólu měl lví podíl teprve osmnáctiletý záložník Jáchym Šíp, který nepohlídal střílejícího Reinberka. Jílek ho za to pořádně vyplísnil. „Je mladý, budeme ho chránit, ale tady v tom musíme měřit všem stejně. Udělal zásadní, triviální taktickou chybu. Stačilo, kdyby se udržel ve správné pozici. V takové situaci vůbec nerozhoduje věk. Je to jen otázka správného vyhodnocení v danou chvíli. Zápasy jsou o těchto maličkostech. Dáváte ho na hřiště v dobré víře, že tam přinese energii, tah, a on během několika minut udělá rozhodující, fatální kiks. Vyčítá si to asi hodně, ale musí se z toho i poučit, a ještě to ode mě uslyší," soptil Jílek.

Suchou nit nenechal ani na zkušeném Radimovi Breitemu, jenž se podepsal pod druhý gól. „Situace čtyři na tři do vápna. Radim zachrápal hrozným způsobem. Nevím, pro mě těžko vysvětlitelné! Hrajeme v této chvíli o každý bod, víme, že nám to teď úplně nejde, takže bych očekával, že právě tyto situace budeme minimálně zvládat lépe, dohrávat je s maximální odpovědností, a to se nestalo," zlobil se olomoucký stratég.