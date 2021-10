Můj dům, můj hrad? Pro Jablonec už neplatí! Bolí to, musíme z toho ven, hořekoval Čvančara

„Každý ztracený bod bolí a ve finále je jedno, jestli doma nebo venku. Samozřejmě je to nepříjemnější a mrzí nás to víc, protože lidi se na nás přijdou podívat a fandit nám. Bohužel jim to zatím moc nevracíme," litoval útočník Tomáš Čvančara.

V minulé sezoně byli Severočeši po Slavii na vlastním stadionu nejlepší z celé ligy, když na tam ztratili za celý ročník jen sedm bodů. V té aktuální v sedmi zápasech jich na severu prohospodařili již jedenáct.

„Doma jsme opět nezvítězili, přestože jsem byl přesvědčený že bychom to tentokrát zvládnout mohli. Dva body jsme však zase ztratili. Jde pro nás o další komplikaci," hořekoval kouč Petr Rada. Když k domácí bilanci připočteme jen dva uhrané body na hřištích soupeřů, vychází z toho pro obhájce třetí příčky v tabulce nelichotivá třináctá pozice.

Petr Rada utkání prožívá hodně emotivně

Vit Cerny, Reuters

Přitom domácí poslal už v desáté minutě do vedení symbolicky hráč s číslem deset Čvančara. A jeho kombinace s Doležalem byla nádherná. Mladý útočník nahrál parťákovi do vápna, ten mu míč vrátil patičkou a Čvančara čtvrtou brankou v sezoně otevřel skóre.

„S Martinem něco podobného na tréninku trénujeme a docela nám to vychází. Jsem rád, že se tak stalo i v zápase. Jen jsem si vybral stranu, kam to trefím a snažil jsem se to umístit co nejrazantněji k tyči," popsal Čvančara.

Vyrovnání po chybě a teči Holíka

V minulých zápasech jablonecký kouč Petr Rada hořekoval nad brzkým vyrovnáním soupeře, tentokrát vedení udrželi zelenobílí dvacet minut. Pardubice vyrovnaly po půl hodině hry ze své první střely na branku. Se štěstím, neboť střelu Tischlera zpoza vápna tečoval k tyči ke smůle zelenobílých Holík.

„Dostali jsme zase gól po úplné blbosti, po vlastní chybě. Každý týden si říkáme, že si dáváme góly sami a je to pravda. Ani nepamatuju, že bychom dostali gól po nějaké hezké vypracované akci soupeře. Musíme z toho nějak ven," zhodnotil Čvančara.

I přes další šance Pleštila, Čvančary či Malínského, jenž z poloviny hřiště trefil břevno, už domácí neskórovali. „S výsledkem jsme asi spokojení, i když divákům jsme moc nenabídli, myslím, že oboustranně. Fotbal nebyl zázračný," konstatoval kouč Východočechů Jaroslav Novotný. Jablonec generálku na čtvrteční duel Konferenční ligy v Randersu nezvládl.