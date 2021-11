Z Krmenčíka je psanec. Jenže lize suverénně vládne

Aktuálně v českém fotbale skloňovanějšího jména není. Útočník pražské Slavie Michael Krmenčík se může cítit jak toreadorova muleta vyvolávající zuřivost (nejen)plzeňské fotbalové obce. Může si za to sám. Jeho chování v souvislosti s nedělním ligovým šlágrem mezi Slavií a Plzní (2:0) má s duchem sportu jen pramálo společného. Ovšem co se týče kopané? Kritika výkonů zabarvená emocemi, jež jeho příběh posledních dní doprovází, není na místě. Co se týče statistického hlediska, Krmenčík v efektivitě vládne české soutěži. Upozornil na to magazín CSFOTBAL.