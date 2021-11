Laštůvka je po operaci, potíže přiznal i Budinský. Kdo do branky Baníku?

„Lašty nám z toho vypadl, ale Buďa ukázal kvalitu a pomohl nám extrémně. Je to kvalitní gólman, který to má ve stínu Laštyho těžké. Je dobře, že chytal ve středu (v poháru proti Hradci Králové 1:2 - pozn.aut.).

Právě Hradec Králové vyzvou Ostravané o nadcházejícím víkendu v ligovém utkání. V Mladé Boleslavi budou chtít Ostravané vrátit Východočechům pohárovou porážku a také ukončit sérii bez výhry (1:2 Slovácko, 2:2 Sparta a vyřazení z poháru).

Pokud by byl Jan Laštůvka fit, do branky by šel bez debat on. Jenomže musel na operaci kolene a několik týdnů bude zřejmě odpočívat. „Kapitán Baníku ve středu podstoupil drobný artroskopický zákrok zraněného kolena, kvůli němuž nemohl chytat už v neděli proti Spartě. Ačkoliv se jedná o lehčí zranění, rekonvalescence nějaký čas zabere," uvedl klub na svém webu.

Brzo začnu znovu trénovat, věří Laštůvka

Laštůvka věří, že se do branky vrátí co nejrychleji. „Zákrok proběhl rychle a hladce. Věřím, že brzy, v řádu dnů, začnu znovu trénovat," řekl. Proti Východočechům to nicméně zcela jistě nebude. Řada je tak na Budinském.

Slovenský brankář Baníku chytal poslední dva zápasy a v obou inkasoval doma dva góly. (Hradec Králové 1:2, Sparta 2:2). Především utkání proti Spartě mu ale vyšlo. Chytil penaltu Dočkalovi, v ošemetných situacích působil velmi jistě a odnesl si cenu pro nejlepšího hráče utkání. „Byl to krásný zápas, moc jsem si ho užil. Laštymu samozřejmě přeju rychlé uzdravení, ale ze sportovního hlediska jsem moc rád, že jsem takový zápas mohl chytat," svěřoval se 28letý brankář.

Brankář Baníku Ostrava Viktor Budinský během utkání na Slavii.

Vlastimil Vacek, Právo

Budinský v Ostravě zastává jasnou pozici dvojky. Šance dostává v MOL Cupu, ligu před utkáním na Spartě chytal naposledy letos v květnu proti Karviné (1:1). Teď by to rád změnil. „Rád bych v brance zůstal," říkal. Jenomže. „Při jednom odkopu se mi ozval sval, snad to nic nebude," obával se po Spartě.

A co když ano? Další na řadě je 22letá opora třetiligového rezervního týmu Baníku Radovan Murin, jenž proti Spartě kryl Budinskému záda na střídačce.

Zkušenosti s ligou už má. I když jen drobounké. Zatím jediný ligový start si připsal loni v listopadu v Příbrami (4:0), kde kvůli covidu scházeli jak Laštůvka s Budinským, tak tehdejší trenér Luboš Kozel.

Tým tehdy vedl Ondřej Smetana, který později Kozla u ligového týmu i nahradil. „Byl jsem nervózní, ale všichni mi pomohli. I Lašty mi psal. Když to srovnám s třetí ligou, tak je to rychlejší, jde o více. Jsem za tu nulu ale moc rád," usmíval se tehdy Murin. Bude se usmívat i v sobotu?