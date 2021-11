Jsem opravdový blbec, káral se Krmenčík. Pak posunul Slavii do čela ligy

Dvěma góly nasměroval fotbalovou Slavii Praha k triumfu a posunu do čela tuzemské nejvyšší soutěže! „Tak to má být, s tím jsem spokojený," usmíval se Michael Krmenčík, který poprvé při startu v základní sestavě v dresu úřadujících českých šampionů skóroval a klíčovou měrou přispěl k nedělnímu pětibrankovému triumfu nad Pardubicemi.

Krmenčík neprožíval snadný týden. Minulou neděli se octl pod palbou kritiky kvůli oslavě gólu do sítě Plzně a gestu směrem k fanouškům bývalého zaměstnavatele. Proti Maccabi Haifa v Konferenční lize zůstal jen mezi náhradníky, v sobotu mu pak fanoušci západočeského klubu dali jasně najevo svůj pohled transparentem "Legendou v análech", nad nímž se vyjímal dres se jmenovkou ExKremenčík.

„Neberu to tak, že jsem měl nějaký špatný nebo těžký týden. Vyhráli jsme všechny zápasy," usmíval se spokojeně osmadvacetiletý útočník, který přišel do Edenu v létě a do nedělního zápasu s Pardubicemi měl na kontě dvě trefy. Obě jako střídající hráč, jednu navíc z penalty proti Bohemians.

V bitvě s Východočechy se během první půle dostal v závěru do obrovské šance, ale brankář Boháč jeho tutovku lapil. Mnohem více však Krmenčík zaujal opakovanými ofsajdy. A to tak častými, až vytočil k nepříčetnosti i trenéra Jindřicha Trpišovského, který útočníka seřval ještě během hry.

Brankář Marek Boháč z Pardubic zasahuje, za ním Michael Krmenčík ze Slavie.

Michal Krumphanzl, ČTK

„Já o tom mluvil s bráchou před zápasem. Nabádal mě, abych si dával pozor, protože jsem v ofsajdu často a hodně lidí tím vytáčím. Fakt jsem na to myslel, dával jsem si pozor, ale byl jsem do půlky snad ve čtyřech ofsajdech. Říkal jsem si, že jsem opravdový blbec," vykládal s úsměvem Krmenčík v rozhovoru pro O2TV.

Po pauze se však karty obrátily. Krmenčík zužitkoval nejprve přihrávku Baha, následně pas od Masopusta a dvěma zásahy zlomil odpor Východočechů.

„Po pauze už jsem si ty ofsajdové situace pohlídal. Spoluhráči mě o pauze podporovali a podržel mě i asistent trenéra Houštecký, který mi říkal, že to určitě přijde a dám gól. A já si vlastně taky věřil. Byly to moje klasické góly, kdy jsem byl na správném místě. Kluci mi to připravili do prázdné branky," lebedil si Krmenčík.

Vyzdvihl přínos brankáře Aleše Mandouse, který za bezbrankového stavu během první půle lapil penaltu Jeřábka i následnou dorážku Kostky. „Chytil to fantasticky. Patří mu velké díky, protože to mohl být úplně jiný zápas," věděl Krmenčík nadšený z druhého ligového zápasu v řadě, při němž se gólově prosadil: „Vnímám, že forma jde nahoru. Cítím se mnohem lépe, byť je jasné, že je pořád na čem pracovat."