Petržela dorovnal rekord Vlčka. Asi mi nenapíše, nemáme se slávisty moc dobré vztahy, vtipkoval

Devatenáctou ligovou sezonu kroutí záložník Milan Petržela. V utkání 14. kola Fortuna ligy v Karviné nastoupil ke 436 zápasu v české nejvyšší soutěži a dohnal tím dosavadního rekordmana Stanislava Vlčka. „Číslo je to pěkné, jsem rád, že jsem to dokázal, ale nějak se k tomu neupínám. A rozhodně na něm nechci končit,“ říkal Petržela Radost z milníku mu trochu kazila remíza 2:2 na hřišti poslední Karviné. „Sice se nám poradilo otočit, ale asi přišlo nějaké uspokojení. Soupeře jsme nedorazili, naopak jsme ho nechali nadechnout a čekali na gól, který přišel. To byla velká chyba,“ přemítal 38letý záložník Slovácka.

Už vám volal nebo psal Stanislav Vlček?

Nepsal a možná ani nebude, protože se slávisty nemáme moc dobré vztahy.

Vy jako Plzeňáci?

Ano, tak nějak. A teď je to ještě vyostřenější. Asi to ani neproběhne. (smích)

Telefon jste už stihl projít?

Jen jsem to prolítl, ale nic moc ještě nečetl. Až v buse si to v klidu projdu a odepíšu.

Prý dáte v pohodě i pětistovku zápasů, jak na to nahlížíte?

Je to daleko. Záleží to na zdraví, člověk už má pokročilý věk, už je ke všemu náchylnější. Každý zápas navíc teď už bude plus. Ale možné to je, každý mi to předhazuje. Bylo by to hezké, ale je to strašně těžký se držet s mladými. Přichází noví hráči, velká konkurence. Na té cestě je hodně překážek.

Před vámi je nyní Jaroslav Šilhavý, který zvládl ve společné československé lize 465 startů. Je to výzva?

Vím, že pan Šilhavý tohle drží. Jo, bylo by to fajn. Ale aby to všechno klaplo, musí se toho hodně sejít.

Smlouvu ve Slovácku máte? Trenér Martin Svědík naznačoval, že můžete hrát klidně i v další sezoně.

Mám ji do léta, pak uvidíme. Počkám na vedení, až začnou s vyjednáváním. Oni musí napřed projevit zájem. Já asi prosit o smlouvu nebudu... (smích)

Největších úspěchů jste dosáhl v Plzni. Bylo to nejlepší období kariéry?

Určitě, strávil jsem tam krásných jedenáct let. Prožil jsem tam všechno možné, zahrál si evropské poháry, vyhrál nějaké trofeje. Rozhodně nejlepší angažmá. Vyhýbala se mi zranění, v kariéře jsem neměl žádný větší problém. Z tohoto pohledu si říkám, že je to perfektní toho čísla docílit.

A co trofej se Slováckem? Jste třetí, ve hře je i domácí pohár.

Máme to rozehrané parádně, ale furt musíme být ve střehu. Nesmíme polevit a uspokojit se. Myslím, že zrovna se soupeři, jako je Karviná, bychom neměli ztrácet. V konečné tabulce nás to může mrzet.

Mrzí remíza 2:2 na hřišti posledního hodně?

Určitě ano. Z jediné šance za prvním poločase se jim podařilo dát hezký gól a byli jsme rádi za vyrovnání do poločasu. Když jsme dali na 2:1, tak místo toho, abychom byli na míči a hlídali si to, tak jsme zalezli a čekali na inkasovaný gól, který i přišel.

Počítali jste s tím, že Karviná po covidové pauze fyzicky odpadne?

Trochu jsme se o tom bavili. Ne že bychom na to spoléhali, ale čekali jsme, že druhý poločas bude vyhovovat spíše nám. Podařilo se nám i dát gól, což nám mělo hrát do karet, ale z nepochopitelného důvodu jsme nechali hrát Karvinou. To byla velká chyba.

Střídal jste za vedení 2:1. Možná, kdybyste tam zůstal...

(smích) Mnou to určitě nebylo. Střídal mě Navrc (Jan Navrátil), který je úplně stejný hráč jako já. Navíc má perfektní fyzický fond a dokáže toho hodně odběhat. Vždycky záleží na trenérovi, jak zváží střídání a jak to vyjde.

Nezamrzelo vás, že jste si tenhle výjimečný zápas nedohrál až do konce?

Od toho tam je trenér, ten dělá sestavu a střídání. To neovlivním. Asi můj výkon nebyl takový, abych tam zůstal. Ale dohrál bych v pohodě, nebyl jsem nijak fyzicky vyčerpaný, že bych si řekl o střídání.