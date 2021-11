Vrba soptil: Obrovská chyba, povedl se nám snad světový rekord

Televizní kamery ho zachytily, jak se na lavičce řádně rozpálil. Aby ne, když jeho chlapci v roli jasného favorita měli neskutečné trable s posledním týmem tabulky. „Zápas se vyvíjel, jak jsme potřebovali, vedli jsme o dva góly. Ale co se nám pak podařilo, je snad světový rekord... Aby po naší brance soupeř dvakrát do třiceti vteřin snížil na 2:1 a 3:2! Což je neuvěřitelné, sami jsme si zápas komplikovali,“ soptil trenér Pavel Vrba do kamery O2 TV Sport poté, co fotbalisté Sparty přece jen v lize zdolali Teplice 4:2.

Tři body máte, čím si však vysvětlujete slabý výkon?

Důvodů je asi víc. Především jsme si zápas zkomplikovali sami, navíc v náročném programu, který máme. Vedeme 2:0 a místo, abychom v pohodě dohráli poločas a šli do druhé půle s dvoubrankovým vedením a možná i vyšším, necháme si za minutu vstřelit branku na 2:1. Potom zase... Dáme na 3:1 a za minutu dostaneme gól na 3:2. To jsou věci, které by se neměly stávat a zvlášť mužstvům jako je Sparta. Obrovská chyba. Taky se projevilo, že jsme hráli ve čtvrtek v Lyonu, taková klasika.

Teplice jsou poslední, mají obrovskou marodku. Mohlo u hráčů dojít k podcenění?

Je to možné. Když jsme probírali sestavy, upozorňoval jsem hráče, že Teplice budou mít několik absencí. Pak to vypadá tak, že může dojít k podcenění. Zeptat se však musíte hráčů. Já je upozorňoval a věřil, že to tak nebude. Celkem jsme kontrolovali hru, ale obrovská chyba byla, že jsme dovolili soupeři, aby byl stále v utkání.

Druhé kolo za sebou jste zahodili penaltu, tentokrát Krejčí mladší. Neměl kopat spíš Hancko, který v Ostravě proměnil?

Na penaltu byli určeni tři hráči. Mladý Krejda se rozhodl i na základě toho, že dal první gól. Jeho sebevědomí asi bylo hodně vysoké. Hancko v minulém zápase penaltu proměnil. Kdyby byl na Krejdu přísnější, balon mu sebral. Hráči se ovšem rozhodli, je to na nich. V daném okamžiku ani nebyl důvod, abychom Krejdovi nevěřili. Dal gól, nehrál špatně, spousta věcí šla přes něj. Rozhodnutí nebylo špatné, že penaltu neproměnil, samozřejmě špatné bylo.

Klid vám tak dvěma góly přinesl až střídající Pulkrab.

Když ho porovnám s Minčevem, tak hrál výrazně lépe. Splnil úlohu hrotového útočníka. Minči se chtěl víc zapojovat do kombinace, jenže my neměli v koncovce hráče typu Hložka, Juliše nebo Pulkraba. To nám moc nevyhovovalo. Pulkrab přišel, držel si pozici a těžil z toho tím, že dal dva góly. První víceméně sám a druhý mu připravili spoluhráči, protože byl v prostoru, kde měl být.

Nebyl duel s Teplicemi vzhledem k situaci soupeře vhodný k nasazení většího počtu mladých hráčů z akademie?

Na to nebudu odpovídat.

Sparta potvrdila zranění Čelůstky a Hložka, léčit se mají v řádu týdnů. Co kdybyste o Hložka zase na delší čas přišli?

Adamovo zranění není takové, aby ho zastavilo do konce podzimu. Když bude k dispozici, bude trénovat. Teď už ho koleno tolik nebolelo. Uvidíme, jak na tom bude za čtrnáct dní.

A co je s Wiesnerem, který v závěru zápasu odstoupil?

Stěžoval si, že pocítil píchnutí ve svalu, proto odešel. Půjde na odborné vyšetření a pravděpodobně na magnetickou rezonanci. Po vyšetření se budeme rozhodovat dál.

Co říkáte na vývoj ligy? V čele tabulky se seřadily čtyři týmy s jednobodovými odstupy.

Přiznám se, že jsem čekal nahoře tři mužstva. Slovácko je obrovské a zasloužené překvapení. Nás čeká po reprezentační přestávce na jeho půdě určitě těžké utkání. Pro mě je největší překvapení právě Slovácko. Očekával jsem, že postavení Plzně, Sparty a Slavie tak nějak bude.