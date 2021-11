CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Představte si, co by se po tomto kole dělo, kdyby na FAČR byli nadále Damková s Berbrem!

„Nedávno jsem si přečetl názor jistého fanouška Sparty, že Csaplárova kritika českého fotbalu je extrémní. Já říkám: Pokud si myslíte, že přehnaně kritizuju, pojďte mě vytahat za uši. Máte na to právo. A dodávám: Nikoho nekritizuju. Tohle vůbec není moje ambice. Pouze analyzuju. Moje analýza je hluboká, nemilosrdná, věcná, profesionální.

Fanoušci, trenéři, mecenáši, sponzoři mají jistotu, že ode mě dostanou informaci, nezkreslenou žádnými vlivy. Dozví se, co na hřišti vidím v porovnání s konkurencí, minulostí, a snažím se odhadnout, kam se asi bude fotbal ubírat.

Chci vidět všechno v kontextu toho, že jsme byli před lety vysoko na žebříčku FIFA. Majitelé klubů chtějí peníze, tedy hrát poháry, prodávat hráče. Jenže tohle je k nim nedovede. Lidi, klidně se mi smějte, ale tohle, čeho jsme svědky, je prostě cesta do fotbalového pekla.

Ano, i v posledním kole české ligy jsem viděl krásné momenty. Například fantastický zákrok zlínského brankáře Rakovana proti jabloneckému Doležalovi. Nebo klobouk dolů před Slavií, jak zvládla zápas proti Pardubicím, dala krásné góly. Ale jako globál to jde do kopru.

Vážím si Pardubic i jejich kouče Krejčího, co s týmem dokázal. Ale proti Slavii mělo padnout deset žlutých karet za první poločas. Vyzývám rozhodčí, aby se nebáli vyhodit trenéry na tribunu klidně v desáté minutě. Trenér má koučovat, ne komentovat každý verdikt rozhodčího. Pak to není trenér, ale jeho karikatura.

V předchozím glosáři jsem tleskal sudímu Fraňkovi, který zvládl skvěle šlágr Slavie s Plzní. Nebál se vyloučit tři hráče Plzně za fauly. Stejně výborně si vedl rozhodčí Berka v Ostravě, kde hrála Sparta. Bohužel po zhlédnutí sobotního zápasu Liberce s Bohemkou musím konstatovat, že, ač jsem Liberečák, gól Slovanu na jedna nula neměl platit. Jeho autor Chaluš měl naopak dostat červenou kartu. Všemu navíc předcházela jeho ruka. Všechno ale posvětil VAR. Představte si takový zákrok Chaluše na polovině hřiště. A pak si porovnejte, za co šli na Slavii ven plzeňští Řezník s Pernicou.

A domnělá ruka slávisty Kačaraby, po které Pardubice kopaly penaltu? Balon ho trefil do nehtu, on to ani nezaznamenal. Říkám si, co všechno by se po těchto verdiktech dělo, kdyby na FAČR byli nadále Dagmar Damková a Roman Berbr...

Oklikou se vrátím na začátek. V mém zájmu opravdu není někomu něco nandávat. Když jsem se rozhodl pro práci v lese, musel jsem se říct, co chci. Jestli kácet velké stromy nebo jen vánoční stromky. Zvolil jsem první možnost, proto analýza musela být tvrdá. Věděl jsem, že když si budu něco nalhávat, zabije mě první stoletý strom. Teď řežu stromy i v rizikových terénech.

V této souvislosti mám výbornou zprávu pro Spartu. Hráči a ani trenér totiž neuvěřili, co se objevilo v některých médiích po prvním zápase s Lyonem na Letné. A sice, že se sparťané můžou rovnat elitním evropským klubům. Po čtvrteční druhé porážce s Olympiquem uznali, že neměli šanci, že byl soupeř prostě lepší. Mluvili o lekci, o poučení. Uvědomili si realitu. Ví, na čem jsou, co umí, a v čem musejí jít nahoru. Sparta se rozhodla jít cestou pravdy. Alespoň na úrovni svých hráčů a svého trenéra. Jestli tato zpráva dorazila z kabiny o patro výš, nevím. Trochu se bojím, že ne. Proč?

Majitel Sparty je obklopen lidmi, kteří mu lžou. Nevěřím tomu, že se takhle schopnému člověku, který dokázal vybudovat takové impérium, líbí, že musí každý rok přinést do AC Sparta Praha stamiliony korun. Věřím tomu, že dostává naprosto zkreslené informace. Od lidí, kteří se bojí mu říct pravdu, aby nepřišli o svoje místa. Sparta, vzhledem k její historii, opravdu není skvělá. A to ani náhodou."





Josef Csaplár (58) je český fotbalový kouč. Kromě trenérské kariéry působí ve fotbale i jako televizní komentátor a expert. Mezi fanoušky a médii zpopularizoval pojmy jako „Csaplárova past". Jeho největším trenérským úspěchem je zisk mistrovského titulu se Slovanem Liberec, kde působil spolu se zkušeným Ladislavem Škorpilem. Během trenérské kariéry vedl i Slavii, polský Plock, Žižkov, Příbram či třeba Al Ittihad v Emirátech. Pracoval i u reprezentace do 17 let, jeho zatím poslední ligovou štací bylo působení ve Zlíně.