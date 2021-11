Kadlecův velký návrat se blíží! Jarolím mu dává reálnou naději

Spojení, které by zase mohlo fungovat. Svůj poslední zápas za národní tým odehrál někdejší sparťanský klenot před čtyřmi lety pod Karlem Jarolímem. A pod taktovkou stejného kouče se Václav Kadlec nejspíš znovu vrátí na ligovou scénu. V Mladé Boleslavi, rok a půl poté, co na Letné profesionální fotbalovou kariéru ukončil. Naposledy už seděl aspoň na lavičce náhradníků.

Přesně 20. února 2020 ukončil kvůli potížím s kolenem profesionální fotbalovou kariéru.

Postupnými kroky ovšem realizuje senzační návrat. Letos začátkem srpna zkusil trénovat s rezervou Mladé Boleslavi. A hned o měsíc později podepsal s klubem roční smlouvu.

„Jsem rád, že koleno drží, a kdybych vyběhl do ligového zápasu, byl bych v tu chvíli nejšťastnějším hráčem na hřišti. Zahrát si ještě ligu, to bych opravdu chtěl. Když jsem se dostal do kádru áčka, bylo by blbý tak nepřemýšlet. Přeji si být především zdravý, fotbal mě stále baví, možná víc než dříve, protože možnosti hrát ho si nyní vážím," uvedl devětadvacetiletý Václav Kadlec po podpisu.

Václav Kadlec na tréninku s B-týmem Mladé Boleslavi.

@fkmladaboleslav, Twitter

Naplnění svého snu už je blízko. O víkendu se před ligovým duelem v Českých Budějovicích rozcvičoval mezi náhradníky, poprvé v áčku.

Zdá se, že rok a půl po ukončení kariéry opravdu obnoví činnost v Mladé Boleslavi.

„Minulý týden hrál za juniorku už skoro celý zápas a dal gól. Teď budeme mít čtrnáct dnů na to, abychom ještě trochu potrénovali. Takže věřím, že když bude zdravotně v pořádku, mohl by nakouknout i na hřiště," avizoval trenér Karel Jarolím pro ČT sport.

V prvním utkání po reprezentační přestávce Středočeši přivítají Zlín. Přijde Kadlecova velká chvíle...?