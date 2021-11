Dárek v podobě penalty nám pomohl, připustil liberecký Rabušic po další výhře „last minute“

Výhoda pokutového kopu zaskočila i samotné liberecké hráče. Sudí Pavel Orel ji nařídil přísně za ruku domácího Stropka. „Překvapilo nás to taky. Nevěděli jsme, že tam něco bylo. Byl tam zblokovaný balon a z naší stany ani nebyly žádný reklamace, nikdo se nedožadoval ruky. I pro nás bylo překvapením, že se rozhodčí šel podívat na video. Ani jsme nevěděli, jestli kvůli penaltě nebo červené kartě. Byl to pro nás takový dárek," připustil Rabušic.

K desítce se sám postavil a napodobil legendární vršovický dloubák Antonína Panenky. „Byl jsem předem rozhodnutý. Už v týdnu jsem na videu sledoval Bolka, jak chytá penalty. Reagoval hodně napřed. V týdnu jsem to na tréninku zkoušel a musím říct, že mi celkem šly. Říkal jsem si proto, že kdyby byla penalta, udělal bych to," prozradil bývalý reprezentační útočník, který ve 38. minutě srovnal na 1:1.

Překonaný brankář Petr Bolek z Karviné po penaltě Liberce.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Jasně, kdyby gólman zůstal stát, vypadalo by to blbě... Je to riziko, ale v podstatě vyjde nastejno, jestli penaltu nedáte takhle nebo ji kopnete k tyči a gólman ji chytí tam," nebál se risku.

Penalta Severočechy nastartovala. „Karviná na nás dobře vlítla. Začátek měli dobrý, byli aktivní a my jsme se s tím těžko vyrovnávali. Postupem času to bylo už lepší, byli jsme více na míči, jenže jsme se nedostávali do předbrankového prostoru, odkud bychom mohli ohrozit branku nebo vystřelit. To byl trochu problém. Karviná dobře bránila, chodila do brejků. Pomohl nám dárek v podobě penalty. Zbytek prvního poločasu jsme byli lepší a nějaké příležitosti měli," zhodnotil Rabušic.

O výhře pak v první minutě nastaveného času rozhodl hlavou Júsuf Hilál, který čtvrt hodiny před koncem vystřídal právě Rabušice. „Když jsme měli roh, shodou okolností jsem se kouknul na hodiny. Byla devadesátá minuta. Říkal jsem si, že to je náš čas a teď zápas rozhodneme. Zaplať pánbůh, že teď se nám konce daří. Júsy se tam pověsil a dal pěkný gól. Klobouk dolů, že dokážeme rozhodovat zápasy takhle v závěru. Podle mě je to nejcennější," uzavřel „Rambo".