Štetina? To tam ve svým věku můžu být já a horší nebudu, zuřil Řepka po sparťanském propadáku

Být na hřišti, možná by byl k vidění nějaký blikanec, protože by Tomáš Řepka při propadáku Sparty neudržel nervy. Bývalý reprezentant a opora letenského celku ale i v roli fanouška při nepovedeném představení Pražanů na hřišti Slovácka v prvoligové bitvě trpěla. Po porážce 0:4 Řepka nešetřil ostrými slovy. Kritikou zahrnul třeba stopera Lukáše Štetinu. „Věřil jsem Štětinovi víc a chtěl jsem, aby se s tím víc popral. Bohužel to nedal a nejenom on. To tam můžu ve svým věku být já a horší nebudu," napsal na sociálních sítích Řepka.

Ze strany Sparty, která před sezonou opakovaně zdůrazňovala, že chce bojovat o mistrovský titul, šlo v Uherském Hradišti a další selhání v sezoně. Propadla v Plzni a teď přidala další ostudnou porážku po výkonu, který zklamal fanoušky.

„Nechápu trenéra Vrbu, kterýho jinak respektuju, že nestaví na stopera Vitíka, a proč naopak staví třeba Vindheima. Proč pravýho beka nehraje mladej Gabriel? A pak 4:0? Doufám, že ho tahle facka donutí něco s tou sestavou udělat," naznačil nesouhlas s tím, jak vypadala v neděli základní sestava Pražanů.

A bývalý vynikající stoper a v současnosti i trenér týmu Červené Janovice z nižší soutěže na Kutnohorsku neváhal slavnějšímu kolegovi poradit, jak by to mohlo vypadat. „Doufám, že místo nekopů typu Vindheim, Štětina, Sáček, začne dávat příležitost nadějným mladíkům - Gabriel, Vitík, Karabec. Horší to být nemůže," neskrýval přesvědčení Řepka.

Fotbalový kanonýr Červených Janovic a autor deseti gólů Štěpán Kacafírek po boku Martina Jiránka. Tyto slavné tváře vede v pozici kouče Tomáš Řepka.

Plus vidí v tom, že mladíci nasbírají zkušenosti z těžkých zápasů „Aspoň se otrkají. To je můj názor. Může se vám líbit, nebo ne. Ale jako sparťan mám právo to hodnotit. A jako člověk, co chce jednou trénovat a dělá pro to maximum a vedl tým, to budu dělat," dodal.