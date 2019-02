ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: O neporovnatelném srovnávání Slavie s Plzní aneb Jak se spravuje počítač kladivem

Když jsem přijel v roce 1965 do Sovětského svazu, byli tam lidé spokojeni. Životní úroveň rostla pomalu, ale rostla. Oni totiž neměli možnost srovnávat. Maximálně když se zájezdem vyrazili k nám a my pro ně znamenali Západ. Když jsem v roce 1978 jel přes Švédsko do Norska, byl ten srovnávací dojem, jako když se vyměnila černobílá televize za barevnou.

Vývojem společnosti porovnáváme kdeco, a to i neporovnatelné. U odměn nás zajímá víc, kolik bere ten druhý, než kvalita a množství práce vlastní. U odměn špičkových světových fotbalistů se díky neustálému porovnávání dostala jejich výše za hranici zdravého rozumu. Ostatně špičkoví manažeři jakéhokoliv oboru se chovají stejně.

Plzeňský Joel Kayamba (vlevo) v souboji s Danim Olmem z Dinama Záhřeb.

Darko Bandic, ČTK/AP

Plzeň prohrála v Záhřebu s Dinamem, čímž z dalších bojů v Evropské lize vypadla. Slavia naopak uspěla v souboji s Genkem a hned byla dávána srovnávací metodou do protikladu k Plzni. Experti porovnávají taktiku, způsob hry, kvalitu jednotlivců i celku. Po vzájemném souboji, kdy byla Plzeň velebena, kredit oproti Slavii opět ztratila.

Aby komentáře byly objektivní, je třeba též porovnat úroveň hry Záhřebu oproti kvalitě Genku. Každý zápas je jiný a každý má svůj průběh. Záhřeb se dostal do vedení po vynikající útočné akci a celý zápas dělal oslabené obraně Plzně problémy.

Genk proti Slavii nepředvedl nic

Genk využil fatální chyby gólmana Koláře a dál nepředvedl nic, přestože je nám podsouváno, že belgický fotbal je náš vzor. Samozřejmě je nutno brát v potaz srovnávací výrok slávistů, že hráči Genku hráli to, co jim dovolili. V každém případě nás srovnávání mezi Slavii, Plzní a snad i Spartou bude čekat každý týden.

V tomto kole všichni srovnatelně zvítězili, ač hráli v nesrovnatelných podmínkách, doma nebo venku, s jiným průběhem zápasu, při řešení různých specifických problémů.

Ibrahim-Benjamin Traoré (27) pohodlně poslal míč do sítě. Gólman Genku Daniel Vukovic se srazil se Sebastienem Dewaestem (druhý zleva).

Francois Lenoir, Reuters

Po vzájemném zápase mezi Plzní a Slavií byly zveřejněny fitness statistiky, kolik uběhli jednotliví hráči. Jen tomu schází srovnání, zda a v kolika procentech věděli kam. Protože na to existuje vtip.

Když i největší experti neuměli spravit počítač, přišel chlap s kladivem a jednou ranou jej uvedl do chodu. Napsal si účet na 1000 dolarů. Když mu to nechtěli zaplatit, že za jednu ránu je to moc, tak jim to rozepsal: rána kladivem 1 dolar, vědět kam 999 dolarů.

V bulvárních časopisech dělají z celebrit blbce v rubrice módní policie. Poněvadž se kvůli sledovanosti musí i veřejnoprávní televize pokleslé kultuře národa přizpůsobit, přidala v Dohránu plus druhý díl seriálu režiséra Luhového „Jak vypadá Vrba“.

Mimo komentáře přidala záběry na trenéra i během zápasu, kdy je ve stresu. Mě jednou v Liberci vyfotili tak, že bych svým výrazem mohl strašit děti. Trenér Josef Souček po jednom nevydařeném zápase řekl: Kdyby mě viděl Hemingway, napsal by novou knihu: Stařec a hřiště.