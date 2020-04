Jihoamerická kvalifikace na fotbalové MS začne v září

"V tuto chvíli máme termíny 4. a 8. září ve formátu, který byl stanoven již dříve," uvedlo vedení konfederace. Vyvrátilo tak spekulace, že kvůli opožděnému začátku a nahuštěnému kalendáři by mohlo dojít k úpravě hracího systému. Deset týmů se utká dvakrát každý s každým - osm kol by se mělo stihnout letos a deset příští rok od března do listopadu.

Začátek září byl vyhrazen v původním rozpisu třetímu a čtvrtému hracímu dnu. Jak se odložení promítne do dalších měsíců, zatím není jasné. Na MS postoupí z Jižní Ameriky čtyři týmy, pátý bude hrát interkontinentální baráž.