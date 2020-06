Sparta má druhou posilu. Opět z ciziny

Druhou posilou Sparty pro nadcházející sezonu je další cizinec. A zároveň mimořádný talent. Na českou scénu přichází bulharský fotbalista Martin Minčev. Devatenáctiletý ofenzivní hráč zamířil do Prahy z celku Černo More Varna a podepsal smlouvu do června 2023. Letenský klub o tom informoval na svých internetových stránkách.