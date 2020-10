Berbr ve vazbě! Musí zůstat za mřížemi. Tam míří i Rogoz

Místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr byl v neděli po 13. hodině po rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6 vzat do vazby. Pro Sport.cz to potvrdil jeho právní zástupce Filip Seifert. „Mohu potvrdit, že Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl o vzetí pana Romana Berbra do vazby. My se domníváme, že k tomu nejsou žádné důvody, a podali jsme na místě stížnost,“ uvedl, když opouštěl justiční palác v Praze Na Míčánkách.