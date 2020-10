Fotbalová Plzeň se svou taktickou partiturou v play off Evropské ligy v Izraeli neuspěla a s Beer Ševou prohrála a vypadla. To ovšem není pravý důvod, proč slávistický kouč Jindřich Trpišovský před čtvrtečním vstupem do základní skupiny Evropské ligy svému trenérskému kolegovi ve službách Viktorie Adriánu Guľovi netelefonoval a nevyptával se na jeho osobní poznatky a zkušenosti. „Nevolal jsem mu, protože jsem zápas Plzně viděl v televizi. Byl strašně vypovídající,“ potvrdil Trpišovský během videokonference z Izraele.