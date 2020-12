Lewandowski: Teď není dobré období, nemáme dost času na přípravu

Útočník Bayernu Mnichov Robert Lewandowski sice prožívá nejlepší období v kariéře, trápí ho však, že kvůli neustálému koloběhu zápasů nemá jeho tým ideální podmínky pro trénink. Dvaatřicetiletý kanonýr, který bude na dnešním vyhlášení cen The Best FIFA favoritem na zisk ocenění pro nejlepšího fotbalistu za rok 2020, přesto dělá vše pro to, aby se v dobré střelecké formě udržel co nejdéle.