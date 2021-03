Kapitán Dočkal přes palubu! Bořek to vzal jako profík, ujišťuje Šilhavý

V nominaci chybí Bořek Dočkal. Směrem k ME to ale nic neznamená, říká Jaroslav Šilhavý

Dnes dvaatřicetiletý Bořek Dočkal patřil při nástupu Jaroslava Šilhavého do funkce k pilířům národního týmu. Nový kouč reprezentace mu hned svěřil kapitánskou pásku. Patří mu ostatně dodnes, aktuálně však jen symbolicky.

Při startu nové kvalifikace se už Šilhavý bez Dočkala obejde.

„Na jeho pozici připadají Darida, Barák, Provod. Myslíme si, že momentálně mají lepší formu než Bořek," vysvětluje kouč.

Neskrývá, že šlo o citlivé rozhodnutí.

„Bylo to složité, těžké, Bořka respektujeme, je to výborný hráč. Do nominace jsme ho tentokrát nezařadili, což ale neznamená, že by se směrem k EURO mělo něco dít nebo měnit. Nominace na EURO bude dělaná na základě aktuálních výkonů hráčů," chlácholí Šilhavý odstaveného kapitána.

Těžko říct, nakolik sparťan Dočkal zůstává klidný.

„Mluvil jsem s ním, vzal to jako profík. Jedeme dál a věřím, že bude v klubu předvádět takové výkony, které budou posouvat tým i jeho a bude dál bojovat o nominaci na EURO," ujišťuje trenér.

Všichni tři dostanou šanci

Vladimír Darida (30) patří mezi kvarteto legionářů z Německa, kteří dostali povolení jen pro úvodní duel v Estonsku. Alternativou pro zbývající dva zápasy jsou Antonín Barák (26) a Lukáš Provod (24).

„V Itálii hraje Tonda pravidelně, dává krásné góly. Určitě dostane víc prostoru i díky rozhodnutí s Bořkem. Také Lukáš Provod hraje na tomto postu velmi dobře. Čekají nás tři zápasy, dostanou se tam všichni tři hráči včetně Vládi Daridy," plánuje Šilhavý.

Dočkalovi samozřejmě komplikuje situaci také spanilá jízda sešívaných. V aktuální nominaci je hned sedm slávistů.

„Logicky. Slavia teď hraje skvělý fotbal v Evropě, kde bojuje i za nás. Všichni jí budeme určitě fandit, aby ve čtvrtek postoupila přes Glasgow a reprezentanti pak dobrou formu předvedli také u nás v kvalifikaci na MS," poukazuje kouč nároďáku.

Nástup hlásí i Zima

Mladá krev se ostatně prosazuje i na dalších postech. Šilhavý povýšil do áčka Davida Zimu. Dvacetiletý stoper Slavie tak nepojede na EURO do 21 let.

„Může se poprat o áčkové EURO. Bavili jsme se s trenérem jednadvacítky Karlem Krejčím. Zaměřujeme se z jeho kádru na více hráčů, nejen na Zimu, ale i na Sadílka, Buchu, Lingra, také Hložek hrál v našich úvahách ze začátku určitou roli," jmenuje kouč áčka.

Pro Zimu také rozhodlo, že Jakub Brabec musí být s Plzní v karanténě.

„Davida považujeme za velice talentovaného hráče a zařadili jsme ho do sestavy. Zima se přes svůj věk chová na hřišti velice jistě, proto je v nominaci," chválí Šilhavý mladíka.