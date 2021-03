Potvrzeno! Reprezentace začne boje o Katar nikoli v Estonsku, ale v Polsku

Úvodní zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru proti Estonsku odehraje nakonec česká fotbalová reprezentace 24. března namísto v Tallinnu v polském Lublinu. O přesunu na neutrální hřiště rozhodla Evropská fotbalová unie poté, co Estonsko zpřísnilo epidemiologická opatření. Pro trenéra českého národního týmu veliká úleva, neboť čtyřlístek hráčů z bundesligy Pavlenka, Kadeřábek, Darida a Schick do Polska odletět může a bude k dispozici.

Vladimír Darida poletí společně s třemi dalšími legionáři z bundesligy za reprezentací nikoli do Estonska, ale do Polska.

I tak ale prožívá vedení české reprezentace hektické chvíle. Původně se totiž počítalo s tím, že se národní tým vydá do Tallinnu, kde měl do kvalifikace o Katar vstoupit a zahájit tím březnový trojboj.

Jeho druhý díl je na programu 27. března v Praze, kde se utká s Belgií, závěrečný pak 30. března v Cardiffu proti Walesu.

Změnu místa konání způsobilo zpřísnění opatření proti pandemii covidu-19 v Estonsku. Zápas tak na původním stadionu nešel sehrát.

„UEFA nás o tom informovala ve čtvrtek večer. V pátek pak definitivně rozhodla o přesunu do Lublinu. Je to změna na poslední chvíli, ale vedení reprezentace i celé asociace intenzivně pracuje na tom, aby vše bylo v pořádku připravené," uvedl první muž českého fotbalu Martin Malík.

Na přesunu zápasu do Lublinu, kde se bude hrát 24. března ve 20.45, je pozitivní alespoň to, že legionáři z bundesligy v Polsku nastoupit mohou.

Platí tedy původní plán, že Jiří Pavlenka, Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida a Patrik Schick přiletí v úterý přímo do dějiště zápasu a po středečním utkání se vrátí do svých mateřských klubů. Pokud by přicestovali do Česka na zápas proti Belgii nebo do Walesu, kde národní tým nastoupí ke třetímu utkání, museli by v Německu do dvoutýdenní karantény.

Do Polska budou cestovat privátním letadlem, do něhož nejprve na malém letišti poblíž Kolína nad Rýnem nasednou Kadeřábek se Schickem, aby se k nim v Berlíně přidali Darida s Pavlenkou.

Ještě před cestou musí celý čtyřlístek samozřejmě podstoupit ve svých klubech testy na covid.

„Organizační tým pracuje na sto procent, aby se změna místa konání zápasu dotkla mužstva co možná nejméně. Když to přeženu, hráčům je ve finále jedno, jestli poletí tam, nebo tam, pokud bude všechno zařízené, jak jsou zvyklí. Takže si myslím, že naši přípravu ani následný výkon to neovlivní," nechal se slyšet trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

„Máme pár dnů na to, abychom narychlo vyřešili veškerou organizaci a logistiku. V Estonsku jsme před pár týdny byli navzdory všem restrikcím na inspekci. Tým lidí, který v Tallinnu byl, pak musel do povinné karantény, ale zkrátka jsme chtěli mít všechno detailně naplánované. Teď je všechno jinak a během velmi krátké doby musíme to samé zařídit na dálku po telefonu. I tak jsem přesvědčený, že to zvládneme," doplňoval trenéra manažer reprezentace Libor Sionko.