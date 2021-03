Je to extrém. Kouč Estonců před zápasem s Čechy nechápal, co se děje

Když se rekordman v počtu startů za estonskou fotbalovou reprezentaci Martin Reim v pondělí pozdě večer dozvěděl, že má kvůli koronavirové situaci narychlo převzít národní mužstvo před středečním vstupem do světové kvalifikace proti českému týmu, nejprve si myslel, že snad špatně slyší. Kvůli jednomu pozitivnímu testu na koronavirus musela polovina mužstva do karantény a vedení asociace dodatečně povolalo deset jiných hráčů. Dočasný kouč věří, že národní celek extrémní situaci zvládne a bude favoritovi důstojným soupeřem.

"Myslím, že bylo asi 10 hodin večer, když mi včera zavolal prezident naší asociace Aivar Pohlak. Požádal jsem ho, aby mi to, co říká, ještě jednou zopakoval. Nejprve mi trvalo deset minut, než jsem si promluvil s rodinou, a v jednu hodinu v noci jsem byl na hotelu. Je to extrémní situace," řekl Reim na tiskové konferenci v Lublinu, kde se utkání kvůli zpřísněným koronavirovým omezením v Estonsku odehraje.

Reprezentaci už v minulosti vedl. Jako první se spojil se švýcarským trenérem týmu Thomasem Häberlim, který musel rovněž do karantény. "První rozhovory máme za sebou. Ráno s námi mluvil celý realizační tým, nejen hlavní trenér. Musíme být kreativní a řešit věci okamžitě," konstatoval Reim.

Tomáš Pekhart přijel na reprezentační sraz po čtyřgólovém zápase v dresu Legie Varšava

Sport.cz, FAČR

"Dohodli jsme se, že během zápasu budu dělat rozhodnutí já. Nemůžeme dlouho analyzovat, musíme dělat rychlá rozhodnutí. Ale máme představu, jaký byl měl být celkový obrázek," doplnil Reim, který odehrál za národní celek 157 zápasů.

Z mužstva vypadli téměř všichni legionáři a dodatečně povoláni byli hráči z domácí soutěže. "Jsou to extrémní podmínky. Hráči z ligy se ale znají a teď jen musíme najít správnou chemii. Museli jsme se naprosto koncentrovat na ten jeden trénink, který jsme měli," řekl Reim.

"Musíme být aktivní i zítra přes den, do zápasu bude nějaký čas zbývat. Tempo, v jakém hraje zápasy Česká republika, je vysoké. Pro mnoho členů týmu bude asi nové," dodal devětačtyřicetiletý trenér.

Také kapitán Konstantin Vassiljev věří, že Estonci budou navzdory problémům důstojným soupeřem. "Není to snadné pro nikoho. V tuto chvíli je více otázek než odpovědí. Nevíme, jak to bude vypadat. Ale nebereme to před zápasem jako omluvu. Tým, který půjde na hřiště, musí odevzdat 100 procent. Tohle není tréninkový zápas, ale kvalifikace. Věřím, že předvedeme naše maximum," poznamenal Vassiljev.