ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Boj o Evropu bude hodně zajímavý

Dnes se po odehraném pětadvacátém kole zaměřím na horní polovinu tabulky a boj o titul i evropské poháry. Jistě, vzhledem k nestejnému počtu zápasů je hořejšek nevyrovnaný, na Spartu čekají dvě dohrávky, před sebou je má i Plzeň a Slovácko, jeden Jablonec. Devět kol před koncem, pro některé jedenáct se ale situace pomalu vyjasňuje a ledacos naznačují i výkony jednotlivých mužstev. V každém případě to bude velmi zajímavé.

Slavia, Sparta i Slovácko hrály s týmy z dolní poloviny tabulky, které bojují především o záchranu. Teplice se mi tam vzhledem ke vztahu, který k nim mám, řadit nechce. Bohužel se do nebezpečných pater tabulky ale pomalu přibližují.

Začnu Slavií, která vytvořila nový rekord v utkáních bez porážky. V Brně hrála bez branek, hodně to ovlivnilo brzké vyloučení brankáře Vágnera. Brno se dostalo do velké pohody, a znovu musím opakovat, že se mi jeho hra hodně líbí. Doplácí, podobně jako Opava na skutečnost, že neumí dát branku. Hrálo proti deseti, ale Slavia se s oslabením vypořádala výborně i vzhledem k tomu, jak náročný má program, do něhož je třeba započítat i reprezentaci, za níž se jí rozjelo hodně hráčů, myslím nejen za tu českou.

Má široký kádr, ale také zraněné. První zápasy po reprezentační přestávce nikdy nebývají jednoduché. Zápas se mi opravdu líbil, patří určitě k těm, v nichž sice nepadají góly, ale je na co se dívat, mají kvalitu zásluhou obou týmů. Myslím si, že s bodem mohou být nakonec spokojení všichni. Slyšel jsem, že Brno mělo jít víc za vítězstvím, podle mne šlo, ale doplácí na špatnou produktivitu, takže i v moravské metropoli mohou být nakonec spokojení. Vždyť jsou jediným mužstvem, které dokázalo Slavii v obou zápasech připravit o body.

Brankář Slavie Matyáš Wágner (vlevo) fauluje Jana Hladíka z Brna. Po tomto zákroku byl Wágner vyloučen.

Ještě bych ke Slavii dodal, že byť má o dva zápasy víc než Sparta, její náskok je velký. I když Sparta vyhraje obě těžké dohrávky s Jabloncem a Plzní, a vyhraje v neděli v Edenu, což se může stát, protože derby má Slavie po zápase s Arsenalem ve čtvrtfinále Evropské ligy, a před odvetou, zůstane jí dostatečný bodový polštář. Při kvalitě mužstva si dokáže náskok, i když by byl menší, pohlídat a titul získá. V každém případě bude ale boj o titul ještě zajímavý.

Co se týká Sparty, myslím si, že druhé místo uhraje, bude chtít obhájit domácí pohár a největšího rivala pozlobit. Proti Teplicím podala excelentní výkon, gólů mohla dát ještě víc než sedm. Teplicím dovolila jen dvougólovou kosmetickou úpravu výsledku. Jinak nic víc. Pokud bude takhle pokračovat, druhé místo jí nemůže uniknout.

Pod touto dvojicí to bude ještě velmi zajímavé. Jablonec se Slováckem bojují o tu třetí, ale několik týmů za nimi rozhodně šanci na pohárovou Evropu nevzdává. Slovácko koronavirová pauza nijak herně nepoznamenala. Pořád se prezentuje výbornými výkony. Dokázalo otočit zápas v Opavě, kde to nikdo nemá jednoduché. Opava podala dobrý výkon, ale pokud kvalitnímu soupeři, a tím Slovácko je, dá jenom jeden gól, nemůže pomýšlet na body, které tolik potřebuje. I když vede, musí se pořád klepat o výsledek, protože další branku nepřidá. Na vítězství jí to nestačí. Slovácko bylo lepší, mělo víc šancí, a mně hodně zajímá, jestli se udrží na pohárových příčkách, myslím si, že ano.

Zleva brankář Opavy Tomáš Digaňa, Petr Reinberk ze Slovácka a Matěj Hrabina z Opavy.

Jablonec podává hodně střídavé výkony. Hrají ale poctivý fotbal, trenéra Petra Radu znám výborně, a vím, že on dělá s hráči maximum, aby se opět dostali do kvalifikace o Evropskou ligu. Na Bohemce to nikdo nemá jednoduché. Po výborném výkonu Jablonce v duelu s Libercem, jsem ale od něj čekal přeci jenom víc. Nakonec ale s bodem musí být spokojení, moc šancí si nevytvořili, ale souhlasím, že branka Bohemky nebyla správně uznaná.

Liberci už v boji o Evropu moc nevěřím. To spíš Ostrava z pohledu evropských pohárů chtěla víc. Slovan byl horším mužstvem. Baník sahal dokonce po vítězství, ale nedal penaltu, takže spíš dva body ztratil, než získal. U Liberce to je naopak. Má odehraný plný počet pětadvaceti utkání, takže třeba Slovácko a Jablonec mu mohou ještě odskočit.

A má za sebou Plzeň, která se rozjela. Tříbodová ztráta Viktorky na Slovan vzhledem ke dvěma zápasům, které musí ještě dohrát, není tak moc, i když má těžké soupeře a jede třeba na Spartu. V utkání s Českými Budějovicemi se mi Plzeň moc líbila. Jihočeši nejsou jednoduchý soupeř, to ukázaly i se Spartou, ale Viktorka šla od první do poslední minuty jednoznačně za vítězstvím. Hrála nátlakově, vytvořila si hodně šancí, gólů mohla dát víc než dva.

Ani když hosté vyrovnali, nebylo pochyb, že Plzeň jde jednoznačně za vítězstvím. V některých pasážích Dynamo, které je venku mnohdy lepší než doma, prostě vymazala z trávníku. Bude zajímavé, jak Viktorka zvládne dohrávky a další zápasy, protože i ona může ještě promluvit do boje o pohárové příčky. Je určitě dobře, že se máme na co těšit.