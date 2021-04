Rozhodčí Ratajová byla nominována na olympijský turnaj fotbalistek

"Jsem obrovsky překvapená, je to šok. Opravdu jsem to nečekala, protože jsem měla za to, že jako rozhodčí se můžu dostat na olympiádu jednou za kariéru. Ale o to více jsem mile překvapená. Beru to jako velkou odměnu za dosavadní kariéru i za to, co jsem tomu obětovala," uvedla Ratajová pro web FAČR.

"Zároveň je to samozřejmě také velká motivace, abych se udržela v co nejlepší formě i na samotnou olympiádu. Moc se těším i do samotného Japonska, kde jsem nikdy nebyla, takže i to je příjemný bonus," řekla rodačka z Benešova.

Asistentka Lucie Ratajová je podruhé v kariéře delegována na olympijské hry, figuruje mezi 12 evropskými rozhodčími (4 HR + 8AR) pro ženský turnaj v Tokiu 2021. Blahopřejeme k velkému úspěchu! https://t.co/08TR1L1oM2 — rozhodciFACR (@FacrRozhodci) April 22, 2021

Na ženském turnaji na odložených hrách v Tokiu, které se v původním termínu vloni v létě nekonaly kvůli pandemii koronaviru, bude česká sudí jednou z 12 evropských rozhodčích. Čtyři z nich jsou hlavní, osm pak asistentkami.

"Věřím, že hry se uskuteční a přála bych si, aby zápasy v nějakém množství mohli navštívit i fanoušci, kteří by zápasům dodali atmosféru," dodala Ratajová, která do první ligy nakoukla v sezoně 2012/13.

Jako pomezní dosud nastoupila do 80 zápasů nejvyšší mužské soutěže a poslední tři sezony ji FAČR využívá také jako asistentku videorozhodčího. V roce 2016 Ratajové komise rozhodčích zastavila činnost na čtyři utkání za neodmávané ofsajdy v duelu Brna se Spartou, který skončil 3:3. Hráči letenského týmu Lukáš Vácha s Tomášem Koubkem ji tehdy poslali "k plotně", následně se jí omluvili.