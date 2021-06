Decentní oslava, žádná smršť! ujišťuje trenér. Lístky do Baku od úterý

Sklenka šampaňského v letadle, případně plechovka piva. Oslavu postupu do čtvrtfinále fotbalového EURO pojala česká reprezentace podle slov asistenta trenéra Jiřího Chytrého velmi decentně. Teď ji v sobotu čeká Dánsko. Prodej vstupenek na duel v Baku začne na portálu UEFA v úterý odpoledne.

Postup přes Oranje do čtvrtfinále šampionátu by si zasloužil pořádnou oslavu. Fotbalisté si ji ovšem nechají na jindy, jejich mise na turnaji ještě nekončí.

„V rámci možností byly i oslavy. Měli jsme skvělou náladu, záběry z šatny po zápase mluví za vše. Cestovali jsme zase zpátky přes noc na hotel, dohrávalo se v letadle, ale byli jsme rádi, že jsme se dostali nad ránem do postelí," líčí slavný návrat asistent trenéra Jiří Chytrý.

„Máme radost obrovskou, ale na velké oslavy nebyl prostor. Odpoledne už máme zase klasický tréninkový program," dodává nejbližší spolupracovník Jaroslava Šilhavého.

Myslím, že jsme schopni stejným týmovým výkonem pozlobit i Dány, věří Jaroslav Šilhavý

„Společně s realizačním týmem jsme si dali skleničku na palubě letadla. Věříme, že ne naposledy a budeme dál pokračovat. Program je ale tak nabitý, že prostor na velké oslavy opravdu nebyl. Byli jsme unavení a šťastní. Věřím, že až EURO skončí, tak budeme mít možnost si sednout a vše probrat," těší se Chytrý.

Narazí kosa na kámen!

Dánský trenér Kasper Hjulmand si posteskl, že by radši hrál s Nizozemskem. Experti se pak shodují, že Dánové mají tým založený na větším týmovém pojetí než Nizozemci. Národní tým zřejmě čeká ve čtvrtfinále těžší zápas než v osmifinále.

Hrdina osmifinále Tomáš Holeš. Pro mě nejlepší zápas v životě

„Ano, narazí kosa na kámen, protože se utkají dva týmy, které to mají založené na týmovosti. Oba se snažíme eliminovat individuální kvalitu soupeřů velkou intenzitou naší vlastní hry. Myslím, že takhle to myslel i dánský trenér. A určitě nás čeká hodně náročné utkání," souhlasí Chytrý.

Národní tým má nadále dva zraněné hráče. „U Honzy Bořila doufáme, že se zapojí do tréninkového procesu během dvou dnů. U Vládi Daridy také věříme, že vývoj bude dobrý, ale v tuto chvíli to nedokážeme odhadnout," říká asistent.

Proč zrovna Baku...?

Mužstvo se v Budapešti konečně těšilo velké podpoře českých fanoušků. Jenže čtvrtfinále se hraje v dalekém Baku...

Na sedm tisíc českých fanoušků dorazilo do Budapešti, u Dunaje však měla oranžová záplava navrch. Ovšem jen ve městě a v hledišti...

„Nemrzí nás to trochu, ale mrzí nás to strašně moc! Poprvé na turnaji jsme všichni zažili krásnou atmosféru. A fanoušci zažili konečně EURO. Myslím, že by neměli mít jen jednu možnost," kaboní se Chytrý.

„Letíme do Baku velkou vzdálenost, k tomu další záležitosti spojené s cestováním. Navíc před semifinále pak budou jen tři dny do zápasového dne, ať už pro nás, nebo pro Dánsko. Umím si určitě představit mnohem příhodnější místo, kde by se dalo hrát," poukazuje na širší souvislosti.

Prodej vstupenek na sobotní čtvrtfinále začne na portálu UEFA v úterý odpoledne. Vedení reprezentace vzhledem ke koronavirovým omezením v Ázerbájdžánu i složitému cestování do dějiště utkání neočekává takový zájem jako o nedělní osmifinále v Budapešti a věří, že se dostane na všechny, kteří budou chtít na zápas vyrazit.

„Prodej na čtvrtfinálový zápas bude znovu probíhat přes kódy od fanklubu. Na ticketingovém portálu UEFA by se měl prodej spustit v úterý odpoledne," avizuje mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Přesný počet lístků pro české fanoušky zatím není znám.