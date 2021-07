Víme, o co hrajeme, nepřipouští Bílek, že by Plzeň odvetu v daleké Arménii nezvládla

Alespoň dvě dobré zprávy mohly plzeňského trenéra po cestovatelském martyriu do dalekého Jerevanu potěšit. Do Arménie k odvetě 2. předkola Konferenční ligy přiletěl s fotbalisty Viktorie i Lukáš Hejda, který dostal od lékařů svolení, že může nastoupit. V Jerevanu se navíc umoudřilo i počasí, takže ve čtvrtek večer by po předchozích tropických dnech měla teplota vystoupat jen k 25 stupňům. „Hejda je pro nás velice důležitým hráčem,“ samozřejmě kvitoval Bílek, že se z přeplněné marodky vrací do kádru první z deseti absentérů.