Druhý gól nám dal solidní naději do odvety! Ale euforie není na místě, brzdí optimismus plzeňský kouč Bílek

„CSKA je kvalitní tým, v odvetě to jistě znovu ukáže. Moc nás těší, že jsme ho dokázali porazit," zářil kouč Plzně Michal Bílek po čtvrtečním triumfu nad bulharským celkem.

Dvojzápas s CSKA Sofia jste rozehráli výtečně. Cítíte velkou naději na postup do základní skupiny, ke kterému se váže bonus 75 milionů korun?

Druhá branka Mosquery nám dává solidní naději do odvety. Ale pořád je za námi teprve poločas, žádné euforii rozhodně nepropadáme. Ale samozřejmě víme, že hrajeme o hodně. Poháry jsou pro Plzeň důležité.

Bulhary jste přehráli, dává vám to optimismus před odvetou?

Jak říkám, je brzy na nějaké soudy. Každopádně bylo skvělé, že jsme do utkání vstoupili dobře, dostali jsme soupeře pod tlak. Napadání mu dělalo velké problémy. Těší mě moc, že jsme CSKA nepustili do vážnější šance.

Zápas se povedl krajním obráncům Havlovi s Řezníkem. Oba jsou přitom konkurenty na pravé straně, nicméně hráli oba. Proč jste se rozhodl je postavit?

„Utkání jim vyšlo, při první brance Řezník nahrával, Havel zakončoval. Řezník se významně podílel i na druhém gólu. Rozhodli jsme se postavit oba, protož Havel nehrál v Liberci, šetřili jsme ho CSKA. Měl měsíční pauzu. Na jeho místě se ale chytil Řezník, chtěli jsme využít jeho formy, proto Havel šel doleva. Hrál tam v Bohemce, nemá s tím problém. Oba si se svými rolemi poradili velice dobře.

Vidět byl i autor druhé trefy Mosquera, kterému úvod sezony příliš nevycházel. Zlomil to v tomto utkání?

Pevně tomu věřím. Neměl dobrou výkonnost, drželi jsme ho. Víme, co v něm je. Výborně pracuje, bojuje, teď snahu zúročil. Dal gól, dřel jako lev. Věřím, že tohle bude zlom. Že k bojovnosti přidá fotbalovost a bude platnější než doteď.

Překvapením byla absence stopera Brabce, který proseděl zápas na lavičce. Vedle sebe jste do středu obrany postavil Kašu s Pernicou. Vzhledem k improvizaci na kraji obrany, nešlo o velký risk?

Možná to risk trošku byl. Vycházeli jsme ale z aktuální formy. O víkendu v Liberci hráli kluci na stoperu dobře, nechtěli jsme do toho sahat. Brabec po Euru netrénoval, do utkání v Liberci odehrál všechny zápasy. Malinko si teď odpočinul, nabere síly, bude zase ok.

Jak velkou komplikací bylo zranění útočníka Beauguela?

Na předzápasovém tréninku si natáhl sval, hrát nemohl. Komplikace to byla, dává góly. V Liberci hrál třicet minut, věřili jsme, že bude mít proti CSKA víc sil než Chorý. Ten však zvládl utkání výborně, podržel spoustu balonů. Věřím, že Beauguel bude brzy v pořádku, potřebujeme ho.