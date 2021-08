CSKA Sofia - Plzeň 3:0 PP Totální kolaps a konec. Plzeň si Konferenční ligu nezahraje

"Samozřejmě jsme zklamaní. Hráči, my trenéři, vedení klubu. Měli jsme to dobře rozehrané, vedli jsme po prvním zápase 2:0. Dneska jsme prohráli, nevyšlo to. Jaký to bude mít dopad? To není otázka na mě," řekl plzeňský kouč Michal Bílek na tiskové konferenci.

CSKA v šesté minutě poslal do vedení Graham Carey a po hodině hry zvýšil Georgi Jomov. V předposlední minutě prodloužení dokonal obrat Jurgen Mattheij, přestože domácí dohrávali v oslabení bez vyloučeného Jordyho Caiceda. Lídři české nejvyšší soutěži prohráli teprve druhý soutěžní zápas v aktuální sezoně, ostatních devět duelů vyhráli. Postupový bonus ve výši téměř 75 milionů korun od UEFA tak dostane bulharský klub.

Plzeň nastoupila v totožné základní sestavě jako minulý čtvrtek. Na hrotu útoku Chorý opět dostal přednost před Beauguelem. Mezi náhradníky začal i reprezentační stoper Brabec a místo ve středu obrany zaujali Kaša s Pernicou.

Hosté za silného deště ve čtvrté minutě nevyužili první velkou šanci, když Chorý po úniku nepřekonal brankáře Busatta. Hráči CSKA naopak už za dvě minuty otevřeli skóre. Vion průnikovou přihrávkou vyzval Careyho a ten z úhlu zamířil pod břevno. Na druhé straně proti Mosquerově hlavičce dobře zasáhnul Busatto. Gól Šulce ze 41. minuty naplatil, protože před Mosquerovou přihrávkou už byl míč těsně za čárou.

"Soupeř si v úvodu zápasu vytvořil tlak, ale i přesto jsme v první půli měli několik brankových příležitostí, které jsme neproměnili," konstatoval Bílek.

Po vyrovnaném začátku druhé půle sofijský tým v 63. minutě zvýšil na 2:0 a dotáhl manko z Plzně. Jomov zakončil individuální průnik střelou, kterou Havel nešťastně tečoval mimo dosah gólmana Hrušky. Domácí po druhé brance získali převahu. Plzeňští většinu času bránili a směrem dopředu působili zcela bezzubě a nevytvořili si jedinou zajímavou možnost.

Trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek během utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

"Nebyli jsme nebezpeční pro soupeřovu branku. V čem to vidím? Může to být nezkušeností, tím, že dochází síly nebo kvalitou soupeře. Chvílemi dobře držel balon a vytvořil si určitý tlak," uvedl Bílek.

Ofenzivní trápení Viktorie pokračovalo i v prodloužení, šance si ale dlouho nevytvářeli ani fotbalisté CSKA. Domácí navíc ve 111. minutě přišli o útočníka Caiceda, jenž byl vyloučen po druhé žluté kartě. Západočeši ale krátkou přesilovku nevyužili, naopak těsně před koncem inkasovali ze standardní situace. Geferson prodloužil míč na nepokrytého Mattheije a domácí obránce hlavou překonal bezmocného Hrušku.

"Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna. Ani nevím, co tam rozhodčí písknul za faul v rohu. Propadnutý balon a 3:0," prohlásil obránce Pernica.

Plzeň nevyužila příležitost, aby český fotbal měl poprvé v historii čtyři zástupce ve skupině pohárových soutěží.

Odvetné utkání 4. předkola Evropské konferenční ligy: CSKA Sofia - Viktoria Plzeň 3:0 (2:0, 1:0) po prodloužení Branky: 6. Carey, 63. Jomov, 119. Mattheij. Rozhodčí: Palabiyik - Sesigüzel, Kalkavan (všichni Tur.). ŽK: Turicov, Jomov, Caicedo, Mattheij, Lam, Mladenov (trenér) - Šulc, Janošek, Havel. ČK: 111. Caicedo (Sofia). První zápas: 0:2, postoupila Sofia. Sofia: Busatto - Turicov, Antov, Mattheij, Mazikou - Vion (59. Lam), Geferson, Carey - Jomov, Caicedo, Wildshut (90.+1 Achmedov). Trenér: Mladenov. Plzeň: Hruška - Řezník (89. Hybš), Kaša, Pernica (106. Brabec), Havel - Janošek - Ba Loua (90. Kayamba, 114. Beauguel), Šulc (63. Káčer), Bucha, Mosquera (106. Falta) - Chorý. Trenér: Bílek.