Otazník nad Janktem. Bude na Belgii?

Strach o oporu. Nad záložníkem fotbalové reprezentace Jakubem Janktem, který nedohrál čtvrteční kvalifikační duel s Běloruskem (výhra 1:0), visí směrem k nedělnímu zápasu v Belgii otazník. Pro národní tým, který zahalila vlna absencí, by to byla obrovská nepříjemnost.

Jankto chyběl na pátečním tréninku. Zůstal v hotelu, kde byl v péči maséra a fyzioterapeuta. Z duelu s Bělorusy odstoupil v 77. minutě. Po střele se chytil ze levou nohu a sesunul se na trávník. Okamžitě k němu přispěchal obránce Coufal, který mu zatlačil na špičku kopačky ve snaze uvolnit křeč ve stehenním svalu. Jankto nicméně poté odkulhal ze hřiště.

Pokud by ho zranění na trávník v Bruselu nepustilo, byla by to pro reprezentaci další rána. Ze základní sestavy ze čtvrtfinále s Dánskem na EURO by totiž chybělo už šest opor. Nadšený by jistě nebyl ani Janktův nový klub Getafe, kam 25letý záložník přestoupil v létě ze Sampdorie Janov. Objevil se v obou úvodních zápasech španělské ligy.

„Věříme, že Kuba na nedělní zápas v Belgii bude v pořádku. Pátek je regenerační den. Kluci jsou jinak v pořádku, věříme, že všichni budou k dispozici," líčí aktuální stav kádru asistent trenéra Jiří Chytrý.