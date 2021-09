Jablonec přišel o body i Čvančaru. Pozvracel celou kabinu, musíme připravit jeho převoz, smutnil Rada

Co se stalo? Běžela 11. minuta, když domácí gólman Vindahl trefil při souboji o míč Čvančaru, který na hřišti AZ nastoupil místo zraněného Martina Doležala.

„Tomáš Čvančara nám pozvracel celou kabinu, má otřes mozku a my máme dalšího hráče mimo. Musíme teď připravit jeho převoz. Na této úrovni by to rozhodčí měli vidět. Doma máme VAR a neumíme ho používat a na evropské úrovni VAR není," rozčiloval se Rada.

Do druhé půle místo Čvančary poslal Nešpora, který po dvaceti minutách na hřišti spálil velkou příležitost na vyrovnání, když Chatzidiakos trefil břevno vlastní branky ve snaze odkopnout Pilařův centr do vápna.

Chyběla finální fáze

„Tohle byla stoprocentní šance. To se musí proměnit. Roli samozřejmě může hrát nějaký tlak, kulisa, chtěl to udělat rychle. Teď nás to prostě provází a sráží," litoval Rada.

Jinak však byl s výkonem svých hráčů především v první půli spokojený. Tedy až na finální fázi, ve které se zelenobílí v této sezoně zatím utápí. „Šance si vypracujeme, ale někdy nám chybí i štěstí. Po většinu zápasu jsme byli lepší, hlavně v prvním poločase jsem byl hodně spokojený. Jsem zklamaný, minimálně bod jsme tu uhrát měli," pověděl 63letý zkušený trenér.

O těsné prohře rozhodl v 53. minutě Gudmundsson. „Soupeř využil brejkovou situaci a hned nás potrestal. Moji hráči odvedli velmi dobrý výkon, ale k ničemu. Znovu se nám to se zahazováním šancí protáhlo. Bude těžké se z toho zase otlouct," uzavřel Rada.

Další možnost budou mít Jablonečtí hned v neděli v lize proti Hradci Králové.