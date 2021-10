Souček s Vydrou nejen o případné vendetě za Baleův lokýtek na Kúdelu

Tým podcastu Angličan se po čase opět sešel se svými fanoušky, tentokrát v Paspově sále pivovaru Staropramen. V druhé části večera Jiří Hošek, autor sportovního podcastu Seznam Zpráv, vyzpovídal Matěje Vydru a Tomáše Součka, tedy dva české reprezentanty, kteří aktuálně působí v anglické Premier League. U mikrofonu nechyběl ani Karel Häring, sportovní novinář a šéf magazínu Football Club.

Protože česká reprezentace netrpělivě vyhlíží páteční konfrontaci s Velšany, ve které se oba celky střetnou v přímém souboji o druhé místo v kvalifikační skupině o účast na mistrovství světa v Kataru v roce 2022, diskuze se ubírala směrem k oné vršovické bitvě.

Matěj Vydra věří v český úspěch, ale s dobře známými ostrovany vyhlíží tuhý boj. "Bude to stejný zápas jako v Cardiffu. Očekávám soubojové utkání. Musíme vyhrát a nenechat se zbytečně vyprovokovat. Kromě Garetha Balea by měl Velšanům chybět i Ben Davies, obránce Tottenhamu. Porveme se o druhé místo a věříme ve vítězství," říká sebevědomě Matěj Vydra, útočník prvoligového Burnley.

Úspěch celého mužstva výrazně závisí na výkonnosti Tomáše Součka. Jaký vlastně je záložník Kladivářů jako reprezentační kapitán? "Výkony kapitána obecně posouvají jakýkoliv tým minimálně o jeden level výš. A přesně to Tomáš dělá. Jeho přítomnost na hřišti všem pomáhá. On si tu vybudoval velký respekt svými výkony," chválí svého spoluhráče Matěj Vydra.

"Zkušení hráči mi ale se vším zásadně pomáhají. Řekl bych, že tu tvoříme zdravé a přátelské jádro v kabině, což se zákonitě přenáší i na trávník. Svými zkušenostmi se snažíme pomoci těm mladším, což určitě přispívá k celkově lepší pohodě v kádru," popisuje Tomáš Souček, záložník West Hamu United, vztahovou dynamiku v rámci české reprezentace.

Vzájemný duel v Cardiffu, který Češi prohráli 0:1 po brance Daniela Jamese, ovšem přinesl i jedno nesportovní téma. Následoval totiž pár dní po incidentu v utkání Rangers-Slavia, kdy došlo ke kontroverzi mezi domácím Glenem Kamarou a slávistou Ondřejem Kúdelou. Kamara označil Kúdelu za rasistu, který ho údajně označil za „zasr... opici", po utkání za to udeřil Kúdelu pěstí do obličeje. Případ měl následně disciplinární dohru na UEFA.

Nicméně když hrála česká reprezentace v březnu v Cardiffu, bylo celé téma ještě velmi žhavé a zjitřené. Takže si mnozí celý případ spojili s momentem, kdy velšský lídr Gareth Bale v závěru mezistátního utkání zasáhl Kúdelu loktem do obličeje. "Já tenhle styl neuznávám. My nikomu žádné lokty oplácet nehodláme. Největší vítězství a odplata je jim to ukázat na hřišti tvrdou, ale férovou hrou a prostě je zničit fotbalově. Já věřím, že to bude skvělý zápas," vzhlíží kupředu Tomáš Souček.

Právě Souček má za sebou celou řádku reprezentačních srazů, na kterých se coby slávista pravidelně setkává i se sparťany, největšími rivaly, s nimiž musí po dobu srazu navázat konstruktivní spolupráci. Podle Součka je ve fotbale přirozené, když si během derby pražských "S" soupeři nic nedarují, ale jakmile přijedou reprezentovat, rivalita musí jít stranou.

"Ve fotbale je běžné, že třeba v rozmezí 12 hodin jste s některými hráči úhlavními nepříteli a posléze zároveň spoluhráči. Na společné večeři to proberem, občas se to trošku vyhecujeme v rámci zábavy, ale druhý den se to už zpravidla neřeší. Táhneme za jeden provaz," říká Tomáš Souček.

