Rehabilitace, o tu půjde Slavii v odvetě s izraelskou Haifou především

Rehabilitace za Haifu, to je to, o co půjde fotbalistům pražské Slavie ve čtvrtém díle Konferenční ligy především. „Rehabilitovat se chceme výsledkem a samozřejmě i výkonem,“ připomněl kouč českého mistra Jindřich Trpišovský dva týdny starou prohru 0:1 v Izraeli, která jeho týmu zkomplikovala účinkování v základní skupině a představy o postupu do další fáze soutěže. Pražané totiž mají po třech kolech na kontě pouze tři body, v tabulce figurují na třetí příčce, a protože přímo postupuje jen vítěz, není to pro ně právě příznivá konstelace.