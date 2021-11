Musím si dát pozor, Evropu chci dohrát, říká Rada

V domácím utkání s Randersem přišel o cennou výhru 2:1 až v samotném závěru kvůli pokutovému kopu a za protesty viděl žlutou kartu. Dalšímu napomenutí se chce ve čtvrteční odvetě kouč Petr Rada vyhnout stůj co stůj, neboť by bylo již třetí a znamenalo by stopku po další souboj. Severočeši budou zítra v Dánsku hájit ve skupině D Konferenční ligy na druhém místě jednobodový náskok před svým soupeřem.

Bral byste i bod, který by vás udržel před Randersem?

Každý bod z venku je vždy hodně pozitivní. Doma jsme dva body v samotném závěru ztratili, takže bychom si je chtěli vzít zpátky. Čeká nás však těžké utkání, ale už jsme se přesvědčili, že hrát se dá s každým. Pokud budeme hrát odvážně a nebudeme ustrašení, šance na úspěch je všude.

V Alkmaaru ve druhém kole jste sehráli s favoritem vyrovnané utkání, ale prohráli jste 0:1. Co musíte zlepšit, abyste si tentokrát odvezli i body?

Koncovku. Asi jako jediné. V Alkmaaru jsme sehráli důstojnou roli. S těmito týmy si však nevytvoříte tolik šancí jako v naší lize. A pokud máte jednu dvě, minimálně padesátiprocentní úspěšnost mít musíte. Pokud ne, jste potrestaní. Velké kluby je proměnit dovedou. To je naše největší současná bolest. Nejen v Evropě, ale i v lize.

Chcete těžit z formy Tomáše Čvančary, který Randersu minule vstřelil dva góly a ve středu byl nominován i do reprezentace do 21 let?

Tomáš nám v určitých fázích pomohl. Vstřelil důležité branky, ať s Randersem doma, teď se trefil i v lize. Je to dobře! Nominace do 21 je pro něj vyznamenáním. Když máte více útočníků, vždy je to plus. Uvidíme zítra, jak jedenáctku sestavíme.

Sedí nyní mužstvu zápasy v Evropě více než v domácí lize, kde se zatím vaše mužstvo trápí?

Tři zápasy v Konfereční lize byly velice dobré, ale máme z nich jen čtyři body. Kdybychom je odehráli slušně, měli bychom jich mít víc. Ale evropské poháry jsou dlouhodobě pro český fotbal větší motivací. Pamatuju to i z mé éry. Jde o úplně jiné zápasy a můžete hrát s kýmkoliv. Platilo to před třiceti lety, platí to i dnes. V naší lize hrajete každý rok se stejnými soupeři, hráče znáte, taktika je trochu jiná... Evropské poháry jsou zajímavé a týmy se vybičují k větším výkonům.

Jaká nálada v týmu po ligových nezdarech panuje?

Není úplně komfortní. Dostali jsme se do situace, ve které jsme poslední čtyři roky nebyli. Pro celý klub to není jednoduché, nebudeme si nic nalhávat. Ale nehrajeme špatně, šance si vytváříme, jen je neproměňujeme. Sráží nás, že z jedné šance inkasujeme. V tom máme trochu i pech.

Satisfakce, že z týmů do českého koeficientu nejvíc?

Jsme rádi, pro český fotbal je každý bod dobrý, ať ho uděláme my, Sparta, nebo Slavia. Bylo by pro všechny špatně, kdyby v poháry hrálo míň mančaftů. Čí víc týmů, tím lepší. Těší nás to. Dodnes nemůžu skousnout jen Pjunik Jerevan, kde jsme udělali ostudu (v sezoně 2019/20), ale jinak když jsme se dvakrát dostali do základní skupiny, hrajeme tam důstojnou roli a nemáme se za co stydět, i když líp hrát můžeme.

Jak velkou komplikací pro vás je, že nemůže hrát za karty potrestaný Václav Pilař?

Každá ztráta nás v této situaci mrzí. V pohárech obzvlášť, protože Venca je mezinárodně zkušený. S Tomášem Hübschmanem v evropských pohárech odehrál nejvíc. Je to nepříjemné, ale zaplať pánbůh, že stojí kvůli kartám a ne zranění, protože zrovna u Vency by to bylo horší. Každopádně tři karty ve třech zápasech je na můj vkus docela dost. Z tohoto pohledu je to škoda. Ale nedá se nic dělat. Věříme, že ho někdo nahradí. Škoda je však každého hráče. Ať je to David Houska nebo Kuba Martinec. Kádr nemáme široký a každá taková ztráta je pro nás hodně citelná.

Jak dlouho ještě bude chybět David Houska?

Měl svalové zranění, ještě má jít na konečné vyšetření a věřím, že pokud dostane zelenou, v pátek s námi půjde už naplno trénovat.

Mimochodem utkání bude řídit izraelský sudí Orel Grinfeld, který na jaře pískal zápas Slavie na Rangers, kde došlo i ke krvavému zranění Koláře. Tušíte vzhledem k tomuto zápasu více, co vás může čekat?

Teď to vyzní tak, že mám s rozhodčími problémy. Samozřejmě to vždy vidím ze svého pohledu. Třeba doma s Randersem jsem se rozčiloval kvůli penaltě v poslední minutě, ale když jsem to zpětně viděl, nejspíš ji písknul správně. To jsou emoce v zápase. Když jsem se pak bavil s jejich trenérem, už jsem vychladl a říkal mu, že penalta asi byla. A teď přijde Izraelec, doufám, že utkání bude chtít odpískat tak, jak se na mezinárodním poli sluší a patří. A zápas se Slavií? To už je pryč a je zbytečný se k němu vracet. Myslím, že asi ví, že tam udělal chybu. Kdyby vyloučil hráče dřív, kteří tam kopali do hráče, tak byl klid a k tomuhle vůbec nedošlo. Ale to je jeho rozhodnutí. Já si hlavně musím dát zítra pozor, protože mám dvě karty a chci Evropu dohrát. Bude to těžký. Pokud pocítím křivdu, za lajnou budu stejně bojovat. Křivdit nám nikdo nebude. Ale budu se snažit, abych to přečkal. Není to dobrá vizitka, s tím souhlasím, ale v 63 letech se budu jen těžko měnit.