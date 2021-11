Vymydlí mi mozek z hlavy a nic, neskutečné, zlobil se Čvančara na rozhodčí

Začal jste jen mezi náhradníky, chtěl jste o to víc dokázat, že do základu patříte?

Ve 21 letech podle mě nastupuju docela dost a pravidelně, trenér mi dává šance. A myslím, že mu je vracím góly. Samozřejmě malinko jsem byl překvapený, protože jsem dával dva góly proti Randersu, pak Pardubicím. Úplně jsem s tím proto nepočítal. V hlavě jsem byl nastavený, že hrát budu. Ale křivdu či něco podobného jsem necítil. Ba naopak. Přál jsem si, abychom vyhráli a věděl jsem, že když přijdu, bude jen na mě, zda gól dám. Soustředil jsem se jen sám na sebe a naštěstí mi to tam padlo.

Vyrovnal jste za deset minut po vystřídání hlavou po rohovém kopu. Šel výskok načasovat líp?

Měl jsem dobrý výhled. Podobný gól jsem dával doma, akorát teď to bylo hodně vysoko. Jen jsem si hlídal, aby mně protihráč nepodržel nebo nebránil ve výskoku. Rozeběhnul jsem se a celou dobu viděl, jak balon letí. Mohl jsem to dobře natajmovat a myslím, že se mi to povedlo. Byl jsem hodně vysoko a v tuhle chvíli mě asi ani přehlavičkovat nemohl.

Jak teď hodnotíte šanci postoupit ze skupiny?

Důležité je, že jsme je udrželi furt za námi. Ale mohli jsme z mého pohledu mít body tři, kdyby písknul penaltu, která byla stoprocentní. Samozřejmě jsme výsledek doháněli a měli i trochu štěstí, že jsme tam dva góly takhle dotlačili. Zaplať pánbůh za remízu. Ale pojďme se bavit i o tom, že to z mého pohledu mohly být tři body.

Myslíte penaltu za nastřelenou ruku Marxena Kratochvílem?

Ať se na mě nikdo nezlobí, je to neskutečný! V Alkmaaru byla jasná penalta, kdy mi pomalu vymydlí mozek z hlavy. A tady soupeře trefí Kráťa do ruky, rozhodčí je od toho metr a nevidí to! Tohle mě prostě udivuje. Asi nejsme v Evropě ještě tak silný tým, aby nám takový sporný situace pískali. I když za mě tohle sporný situace nejsou. Jsou to dvě penalty, které nás stály další body. O to víc nás to štve.

Randersu jste dal tři góly ze čtyř. Cítíte se jako specialista na dánský tým?

Kdybych dal ještě jeden, tak jo, ale takhle ne. Kdybychom kopali penaltu, tak si ji možná vezmu. To už bych specialista byl. (směje se)

Povzbudila vás i středeční pozvánka do reprezentace do 21 let?

Asi to úplně „nefeeluju". Upřímně teď jsem nadšený ze zápasu, a vlastně už je to poněkolikáté, co se mnou někdo chce řešit reprezentaci. Myslím, že formu mám docela dlouhodobě dobrou. Nechci znít nějak namyšleně, ale myslím, že mohla nominace přijít dřív. A asi kdyby nepřišla teď, říkal bych si, kdy jindy.