Kouč lvíčat Suchopárek: Za podzim bych dal mužstvu známku dvě mínus

Brzké vyloučení zápas nepochybně ovlivnilo. Hodinu hrálo mužstvo o deseti. Co se změnilo v taktice?

Mnohem víc jsme po vyloučení běhali. Měli jsme na začátku zápasu vyřešit některé situace lépe, Lukáš Červ v druhém poločase opět přinesl určité oživení do pohybu celého mužstva. Hráči po vyloučení neměli zkrátka co ztratit a byli i díky tomu odvážnější. Měli jsme i šance otočit výsledek.

Adam Karabec dostal dvě žluté karty v rozmezí pěti minut. Po první kartě byl slyšet pokyn „nenech se vyprovokovat", ale vzápětí byl vyloučen. Řešil jste to s ním?

Hráči dostali pokyny, aby soupeře dostupovali, ale nefaulovali. U Adama je defenziva určitým nedostatkem. Oba fauly pramenily i z toho, že zápas byl hlavně boj a Adam nebyl tak často na míči, jak by chtěl. Z toho pak pramenila určitá frustrace. Červené karty se zkrátka ve fotbale stávají. Věřím, že se poučí a vezme si z toho to dobré. Naštěstí jsme dokázali zápas aspoň vyrovnat. Takové věci, co se týče nekoncentrovanosti a náladovosti nejsou jen o něm, tyhle problémy je potřeba odstranit u více hráčů, aby je to nelimitovalo přímo ve hře.

Co vlastně ukázal z pohledu vývoje skupiny zápas v Koperu?

Takový průběh zápasu jsme očekávali. Byl to spíše boj než hezký fotbal. Zkomplikovali jsme si situaci vyloučením a nedohraným soubojem po rohovém kopu. I přes to, že hrajete v deseti, tak se na takovou věc musíte soustředit. Musím ale kluky ocenit v tom, že se zformovali a všechny pokyny, které jsme si řekli v poločase, plnili. Bod jsme si ale zasloužili, vyrovnávací branka byla odměnou za naši aktivitu i přes to, že jsme hráli v deseti. Jsme za bod rádi, protože v současné situaci řeší poměrně nadějně to, že můžeme hrát o první dvě místa.

Poslední čtvrt hodinu jste soupeře zavřeli a oni nevěděli v podstatě co hrát...

Já si nemyslím, že bychom je úplně zamkli, ale byli jsme nebezpeční i v oslabení. Hráči to odmakali, šli nadoraz a bylo tam spoustu dobrých individuálních výkonů. Možná bychom v jedenácti vyhráli, ale možná také ne. Jsme rádi, že jsme to zvládli zremizovat, ale pokud se chceme posouvat, tak se nám to už nesmí stávat. Máme před sebou ještě spoustu práce.

Po šesti zápasech kvalifikace má tým třináct bodů. Jak jste spokojený s podzimem?

Jsem spokojený s počtem bodů. Situace nebyla jednoduchá, ale povedl se nám výborný vstup zvládnutým zápasem se Slovinskem doma. Z hráčů pak spadla nervozita a vyhráli jsme úvodní čtyři zápasy. Poté nás čekal největší favorit v podobě Anglie. Tento zápas se nám nepovedl, ale bod ze Slovinska nám pomohl. Dopadlo to slušně, kdybych měl známkovat jako ve škole, dal bych hráčům dva mínus.

Co je potřeba zlepšit?

Je potřeba pracovat na všech aspektech hry, ale myslím, že se můžeme opřít o defenzivní činnost a střed pole. Máme nedostatky, co se týče finální fáze. Je to o tom, aby hráči byli stoprocentně koncentrovaní na vše, co dělají v reprezentaci i v klubech. Nenechali se rozhodit situacemi, které vidí jinak, protože i desetisekundová ztráta koncentrace se může projevit na dalším výkonu.

I v Koperu hráči zahodili několik šancí...

Je to o vhodném výběru místa a koncentraci na zakončení.

Přesto se ale opět prosadil hrotový hráč, tentokrát Tomáš Čvančara. Jste rád, že se útočníkům daří?

Já nechci, aby útočníci byli „brániči". Na druhou stranu se mi líbí, že všichni hrotoví hráči jsou schopni pomáhat svou prací mužstvu. A navíc ještě dávají branky, jsme rádi, že je máme. Ale i oni mají před sebou spoustu věcí, které musí zlepšit.

Podzim pro jednadvacítku skončil. Budete už nyní sledovat nejen hráče, které máte v kádru, ale i další?

Samozřejmě, ale sledovat je budeme hlavně na jaře. Doufejme, že nebudou zranění a hráči se ještě víc prosadí i v klubech. Na jaře nás čekají čtyři zápasy, které budeme chtít zvládnout.

Jarní program lvíčat:

25. 3. Albánie-Česko

29. 3. Andorra-Česko

3. 6. Česko-Anglie

14. 6. Česko-Andorra